Четыре аварии произошло под Бийском на фоне плохой видимости на Чуйском тракте
В одном из ДТП пострадал 54-летний водитель
20 мая 2025, 11:25, ИА Амител
По меньшей мере четыре аварии произошло за утро 20 мая на федеральной трассе под Бийском. Как сообщает пресс-служба бийской Станции скорой медицинской помощи (ССМП), причиной происшествий могла стать плохая видимость на дороге.
"Медики станции скорой помощи продолжают работать на месте массового ДТП. На данный момент за медицинской помощью обратился только один пострадавший. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в ЦГБ", – сообщил главный врач ССМП Алексей Карнаухов.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края, авария с пострадавшим случилась в 06:20 на 342-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт". По предварительной информации, 54-летний водитель за рулем микроавтобуса Citroen Jumper не выбрал безопасную скорость в условиях недостаточной видимости и столкнулся с полуприцепом грузовика. Водитель Citroen получил травмы.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и условия иных произошедших на данном участке дороги ДТП – они оформлены с материальным ущербом.
Напомним, что утром 20 мая Алтайская Госавтоинспекция призвала водителей быть осторожными из-за плохой видимости на Чуйском тракте – в районе поселка Заря Бийского района, с 340-го по 344-й километр.
11:46:07 20-05-2025
Куда же так лететь-то в туман, если не видишь нифига?
12:18:47 20-05-2025
Гость (11:46:07 20-05-2025) Куда же так лететь-то в туман, если не видишь нифига?... Ну он же опытный водитель.
13:39:54 20-05-2025
Гость (12:18:47 20-05-2025) Ну он же опытный водитель.... Скорее водятел..
13:40:31 20-05-2025
Гость (12:18:47 20-05-2025) Ну он же опытный водитель.... гонщик же. джыгит.
вон их сколько, на морковниках и эксивах стародревних.
15:00:27 20-05-2025
Кстати, по повреждениям кажется, что у прицепа не было противоподкатного устройства. Это серьёзное нарушение. Можно будет поменять виновника и пострадавшего.
06:45:44 21-05-2025
Гость (15:00:27 20-05-2025) Кстати, по повреждениям кажется, что у прицепа не было проти... Летишь такой в туман на газельке или джампере. Торопишься, доставку везём. Расступись, обгоню. А в перейди едут адекватные, скорость сбавили, видимость ноль. Врезаешься/догоняешь осторожного грузовика тихохода. А потом такой, давайте поменяем виновнивника, что-нибудь найдем у него, 2 тысячи причин найдем.
00:22:56 22-05-2025
Гость (15:00:27 20-05-2025) Кстати, по повреждениям кажется, что у прицепа не было проти... Ну -да, ну -да. Въехал в зад машине без бампера, опа! Так он и виноват, чего без бампера катается? Рука-лицо.