Водителей призвали к осторожности из-за густого тумана на Чуйском тракте

Плохая видимость — в районе поселка Заря Бийского района

20 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Elizabeth Jamieson / unsplash.com

Алтайская Госавтоинспекция призвала водителей быть осторожными из-за густого тумана на Чуйском тракте. Об этом amic.ru сообщили в ведомстве.

"В настоящий момент из-за тумана значительно ограничена видимость на автодороге Р-256 "Чуйский тракт" (в районе поселка Заря Бийского района, с 340 по 344 км)", – сказали в пресс-службе.

Автомобилистов просят быть внимательными, снижать скорость и соблюдать боковой интервал, а также не выезжать на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.

По прогнозу синоптиков, днем 20 мая в Алтайском крае термометры покажут +22...+27 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.