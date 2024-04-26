Четыре автомобиля сгорели на парковке у дома на улице Малахова в Барнауле

Спасатели успешно потушили возгорание

26 апреля 2024, 18:03, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Микроавтобус загорелся на парковке на улице Малахова в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, пострадали в общей сложности четыре автомобиля – один грузовой и три легковых. Очевидцы также отмечают, что на месте происшествия прозвучал взрыв: по одной версии – это мог быть бензобак, а по другой – лопнувшее колесо

Люди не пострадали. Спасатели успешно потушили возгорание. Причина инцидента уточняется.