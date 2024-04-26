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Четыре автомобиля сгорели на парковке у дома на улице Малахова в Барнауле

Спасатели успешно потушили возгорание

26 апреля 2024, 18:03, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Микроавтобус загорелся на парковке на улице Малахова в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, пострадали в общей сложности четыре автомобиля – один грузовой и три легковых. Очевидцы также отмечают, что на месте происшествия прозвучал взрыв: по одной версии – это мог быть бензобак, а по другой – лопнувшее колесо

Люди не пострадали. Спасатели успешно потушили возгорание. Причина инцидента уточняется.

Пожары Происшествия

Комментарии 2

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гость

22:31:50 26-04-2024

Ну по регистратору машин и видеокамер посмотрите.Просто пишут, что опять по ночям кто то царапает кузова а может и поджигает.

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Гость

07:04:42 27-04-2024

Газовый баллон у Газельки рванул похоже. Рядом Х5 стоял, это он пострадал? У каждого в машине огнетушитель, никто не побежал тушить, может и верно, раз взрывы были. Пожарные приехали очень быстро!!!

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