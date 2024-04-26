Четыре автомобиля сгорели на парковке у дома на улице Малахова в Барнауле
Спасатели успешно потушили возгорание
26 апреля 2024, 18:03, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Микроавтобус загорелся на парковке на улице Малахова в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, пострадали в общей сложности четыре автомобиля – один грузовой и три легковых. Очевидцы также отмечают, что на месте происшествия прозвучал взрыв: по одной версии – это мог быть бензобак, а по другой – лопнувшее колесо
Люди не пострадали. Спасатели успешно потушили возгорание. Причина инцидента уточняется.
22:31:50 26-04-2024
Ну по регистратору машин и видеокамер посмотрите.Просто пишут, что опять по ночям кто то царапает кузова а может и поджигает.
07:04:42 27-04-2024
Газовый баллон у Газельки рванул похоже. Рядом Х5 стоял, это он пострадал? У каждого в машине огнетушитель, никто не побежал тушить, может и верно, раз взрывы были. Пожарные приехали очень быстро!!!