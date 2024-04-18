Четыре автомобиля столкнулись в центре Барнаула

"Паровозик" произошел на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской

18 апреля 2024, 17:17, ИА Амител

ДТП в центре Барнаула 18 апреля / Фото: "В курсе 22"

Массовое ДТП случилось на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Судя по фото, в "паровозике" приняли участие четыре автомобиля – они врезались друг в друга. Причина происшествия пока неизвестна. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что ранее в Алтайском крае отправили в колонию-поселение водителя грузовика, который выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи. Суд назначил гражданину Узбекистана два с половиной года лишения свободы.