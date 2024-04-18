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Четыре автомобиля столкнулись в центре Барнаула

"Паровозик" произошел на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской

18 апреля 2024, 17:17, ИА Амител

ДТП в центре Барнаула 18 апреля / Фото: "В курсе 22"
ДТП в центре Барнаула 18 апреля / Фото: "В курсе 22"

Массовое ДТП случилось на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Судя по фото, в "паровозике" приняли участие четыре автомобиля – они врезались друг в друга. Причина происшествия пока неизвестна. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что ранее в Алтайском крае отправили в колонию-поселение водителя грузовика, который выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи. Суд назначил гражданину Узбекистана два с половиной года лишения свободы.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Гость

17:21:42 18-04-2024

Может на шипах?

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Гость

17:49:38 18-04-2024

Причина может быть одна. Первый резко затормозить успел. Все последующие нарушители, допустили наезд.

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Гость

13:10:09 19-04-2024

Гость (17:49:38 18-04-2024) Причина может быть одна. Первый резко затормозить успел. Все... Что значит резко? Хоть как резко, дистанцию держать обязаны все!

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Гость

18:26:54 18-04-2024

Первый мог выехать в соседний ряд или со второстепенной.
Интересная новость, можно фантазировать

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Гость

09:07:44 19-04-2024

"Причина происшествия пока неизвестна." ))))) а соблюдать дистанцию водятлов никто не учил?

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