Четыре автомобиля столкнулись в центре Барнаула
"Паровозик" произошел на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской
18 апреля 2024, 17:17, ИА Амител
ДТП в центре Барнаула 18 апреля / Фото: "В курсе 22"
Массовое ДТП случилось на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "В курсе 22".
Судя по фото, в "паровозике" приняли участие четыре автомобиля – они врезались друг в друга. Причина происшествия пока неизвестна. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что ранее в Алтайском крае отправили в колонию-поселение водителя грузовика, который выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи. Суд назначил гражданину Узбекистана два с половиной года лишения свободы.
17:21:42 18-04-2024
Может на шипах?
17:49:38 18-04-2024
Причина может быть одна. Первый резко затормозить успел. Все последующие нарушители, допустили наезд.
13:10:09 19-04-2024
Гость (17:49:38 18-04-2024) Причина может быть одна. Первый резко затормозить успел. Все... Что значит резко? Хоть как резко, дистанцию держать обязаны все!
18:26:54 18-04-2024
Первый мог выехать в соседний ряд или со второстепенной.
Интересная новость, можно фантазировать
09:07:44 19-04-2024
"Причина происшествия пока неизвестна." ))))) а соблюдать дистанцию водятлов никто не учил?