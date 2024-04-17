На Алтае водитель фуры получил два года в поселении за смертельное ДТП со скорой

В результате ДТП на встречной полосе погибли водитель машины скорой помощи и пациентка

17 апреля 2024, 17:40, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае отправили в колонию-поселение водителя грузовика, который выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов региона.

Напомним, лобовое ДТП произошло 3 ноября 2023 года возле села Шумановка в Немецком национальном районе: водитель фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате погибли водитель скорой и пациентка, а фельдшера и девушку, сопровождавшую пациентку, госпитализировали.

"Суд назначил водителю грузовика, гражданину Узбекистана, два года шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении", – говорится в сообщении.

Также его на один год и шесть месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.