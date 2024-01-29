Четыре человека погибло на дорогах Алтайского края за неделю

За минувшие семь дней в регионе зафиксировали 6186 нарушений ПДД

29 января 2024, 09:18, ИА Амител

В Алтайском крае за неделю произошло 29 ДТП / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю случилось 29 ДТП, в которых 4 человека погибли и 3 ребенка и 31 взрослый пострадали.

Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами аварий стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на встречную полосу и несоответствие скорости условиям движения.

Всего за неделю в крае зафиксировали 6186 нарушений ПДД. 126 водителей при этом были пьяны, а 22 из них сели за руль в таком виде повторно.