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Четыре человека погибло на дорогах Алтайского края за неделю

За минувшие семь дней в регионе зафиксировали 6186 нарушений ПДД

29 января 2024, 09:18, ИА Амител

В Алтайском крае за неделю произошло 29 ДТП / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за неделю произошло 29 ДТП / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю случилось 29 ДТП, в которых 4 человека погибли и 3 ребенка и 31 взрослый пострадали.

Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами аварий стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на встречную полосу и несоответствие скорости условиям движения.

Всего за неделю в крае зафиксировали 6186 нарушений ПДД. 126 водителей при этом были пьяны, а 22 из них сели за руль в таком виде повторно.

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

10:07:51 29-01-2024

"В Алтайском крае за прошедшую неделю случилось 29 ДТП, в которых погибли 4 человека и 3 ребенка и 31 взрослый пострадали." Это как понимать?

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Гость

11:27:21 29-01-2024

А в ГИБДД существует план по нарушителям различным. На неделю, месяц. А соревнование между районами?)

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