Четыре человека погибли в ДТП с фурой и двумя микроавтобусами на российской трассе

Еще двое человек получили серьезные ранения

24 ноября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: t.me/kareliamvd

Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении грузовика и двух микроавтобусов в Карелии, сообщили в региональном МВД.

ДТП случилось днем 23 ноября на трассе "Кола" в Сегежском районе.

"В 40 километрах от города Сегежа столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса. В результате столкновения четыре человека погибли, двое – в тяжелом состоянии доставлены в Сегежскую ЦРБ", – рассказали в ведомстве.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.