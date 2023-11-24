Четыре человека погибли в ДТП с фурой и двумя микроавтобусами на российской трассе
Еще двое человек получили серьезные ранения
24 ноября 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: t.me/kareliamvd
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении грузовика и двух микроавтобусов в Карелии, сообщили в региональном МВД.
ДТП случилось днем 23 ноября на трассе "Кола" в Сегежском районе.
"В 40 километрах от города Сегежа столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса. В результате столкновения четыре человека погибли, двое – в тяжелом состоянии доставлены в Сегежскую ЦРБ", – рассказали в ведомстве.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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