Четыре человека погибли при пожаре в Челябинской области

Инцидент произошел в ночь на 3 мая

05 мая 2025, 17:40, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Четыре взрослых человека погибли в результате крупного пожара в частном доме в Нязепетровске Челябинской области. Об этом сообщает "Курс дела" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По информации спасателей, на участке загорелся дом и хозяйственные постройки. На место оперативно прибыли спасатели МЧС России. В тушении участвовали 12 человек и три машины. Пожар удалось быстро локализовать и потушить на площади 70 квадратных метров.

При разборе завалов спасатели нашли тела четырех человек. Эксперты выясняют причину возгорания. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.