Частный дом вспыхнул в алтайском селе из-за печи

Огонь также повредил находящийся рядом гараж

05 мая 2025, 09:45, ИА Амител

Огонь / Фото: Guido Jansen / unsplash.com

4 мая в селе Благовещенка загорелась крыша жилого дома. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Пожар произошел в частном доме по улице Космонавтов. На момент прибытия спасателей горела крыша, огонь мог перекинуться на соседние строения.

Возгорание потушили на площади около 100 квадратных метров, из здания эвакуировали три газовых баллона. Огонь уничтожил крышу дома и повредил гараж.

Пострадавших в ходе происшествия нет. На месте работали шесть человек личного состава и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

Всего за прошедшие сутки в регионе потушили 50 пожаров, 12 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали восемь возгораний.

Ранее о высокой пожароопасности жителям Алтайского края напомнили в МЧС. С 11 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено: