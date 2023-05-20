Четыре человека погибли в страшном ДТП на российской трассе

Один из водителей выехал на встречную полосу

20 мая 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: УМВД по Приморскому краю

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в районе села Новоникольск в Приморском крае, сообщили в УМВД по региону.

Предварительно установили, что 27-летний водитель Kia выехал на встречку и столкнулся с Toyota Camry, которая двигалась со стороны села Новоникольск в направлении села Степного.

В итоге водитель Kia и два пассажира погибли на месте. 55-летний водитель Toyota также получил смертельные травмы.

В ведомстве подчеркнули, что авария произошла утром на мокрой дороге.

Ранее в селе Мамонтово Алтайского края автомобилистка ехала на Toyota Mark, но не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП. В результате два пассажира погибли, саму женщину госпитализировали.