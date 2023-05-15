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В Алтайском крае два парня погибли в страшном ДТП с женщиной-водителем

В отношении автомобилистки возбудили уголовное дело

15 мая 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Два человека погибли в результате ДТП в райцентре Мамонтовского района Алтайского края, сообщили в региональном главке МВД. 

Авария случилась 15 мая около 01:00 в районе дома № 242а по улице Партизанской.

Предварительно установили, что автомобилистка 1995 года рождения ехала на Toyota Mark, но не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП.

"В результате <...> пассажиры – мужчины 1998 и 2001 года рождения – от полученных травм погибли. Водитель получила телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализирована", – рассказали в ведомстве.

Против женщины завели уголовное дело и составили в отношении неё административный протокол. Материал проверки передали в Мамонтовский следственный отдел.

В телеграм-канале "В курсе 22" отмечают, что сельчанка села за руль не своего автомобиля без разрешения. При этом она была в нетрезвом виде.

Комментарии 4

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Гость

14:10:06 15-05-2023

Марк -это диагноз, у них у всех судьба быть намотанными на столб, рано или поздно.

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Гость

14:22:37 15-05-2023

Марк тут не причем....стакан виноват.

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Гость

14:18:19 15-05-2023

Автомобилистка то пьяненькая была, не?

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Гость

16:13:22 15-05-2023

Гость (14:18:19 15-05-2023) Автомобилистка то пьяненькая была, не?... А в трезвом виде стремно садиться за руль такого "автомобиля"...

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