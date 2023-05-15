В Алтайском крае два парня погибли в страшном ДТП с женщиной-водителем
В отношении автомобилистки возбудили уголовное дело
15 мая 2023, 13:55, ИА Амител
Два человека погибли в результате ДТП в райцентре Мамонтовского района Алтайского края, сообщили в региональном главке МВД.
Авария случилась 15 мая около 01:00 в районе дома № 242а по улице Партизанской.
Предварительно установили, что автомобилистка 1995 года рождения ехала на Toyota Mark, но не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП.
"В результате <...> пассажиры – мужчины 1998 и 2001 года рождения – от полученных травм погибли. Водитель получила телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализирована", – рассказали в ведомстве.
Против женщины завели уголовное дело и составили в отношении неё административный протокол. Материал проверки передали в Мамонтовский следственный отдел.
В телеграм-канале "В курсе 22" отмечают, что сельчанка села за руль не своего автомобиля без разрешения. При этом она была в нетрезвом виде.
14:10:06 15-05-2023
Марк -это диагноз, у них у всех судьба быть намотанными на столб, рано или поздно.
14:22:37 15-05-2023
Марк тут не причем....стакан виноват.
14:18:19 15-05-2023
Автомобилистка то пьяненькая была, не?
16:13:22 15-05-2023
Гость (14:18:19 15-05-2023) Автомобилистка то пьяненькая была, не?... А в трезвом виде стремно садиться за руль такого "автомобиля"...