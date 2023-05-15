В Алтайском крае два парня погибли в страшном ДТП с женщиной-водителем

В отношении автомобилистки возбудили уголовное дело

15 мая 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Два человека погибли в результате ДТП в райцентре Мамонтовского района Алтайского края, сообщили в региональном главке МВД.

Авария случилась 15 мая около 01:00 в районе дома № 242а по улице Партизанской.

Предварительно установили, что автомобилистка 1995 года рождения ехала на Toyota Mark, но не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП.

"В результате <...> пассажиры – мужчины 1998 и 2001 года рождения – от полученных травм погибли. Водитель получила телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализирована", – рассказали в ведомстве.

Против женщины завели уголовное дело и составили в отношении неё административный протокол. Материал проверки передали в Мамонтовский следственный отдел.

В телеграм-канале "В курсе 22" отмечают, что сельчанка села за руль не своего автомобиля без разрешения. При этом она была в нетрезвом виде.