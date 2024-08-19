Четыре человека погибли при столкновении грузовика и легковушки в Челябинской области
Среди погибших есть ребенок
19 августа 2024, 11:00, ИА Амител
Место ДТП / Кадр из видео: Полиция Южного Урала
В Челябинской области в ДТП с участием грузовика и автомобиля ВАЗ погибли четыре человека, пишет РИА Новости.
Авария случилась 18 августа на трассе М-5 "Урал" у города Чебаркуля.
По предварительным данным ГАИ региона, во время движения у большегруза Scania разорвало колесо, из-за чего он наехал на металлическое барьерное ограждение и выехал на встречку. Там он столкнулся с ВАЗ, Ford Focus и грузовиком Dongfeng. Затем Scania съехал в кювет и загорелся.
"В результате погибли водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, в том числе девочка примерно 10 лет. Водителя грузовика и его пассажира госпитализированы", — отмечает издание.
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