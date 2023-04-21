Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Алтае

Одного из раненых госпитализировали

21 апреля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Шебалинском районе Республики Алтай в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 19 апреля около 16:00 часов вблизи села Мыюта.

53-летний житель Улаганского района при движении на Lada Vesta не учёл дорожные и погодные условия, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Toyota RAV4 под управлением 38-летнего жителя Кош-Агачского района.

Фото: 04.мвд.рф

"В результате ДТП в Шебалинскую районную больницу с травмой ноги был госпитализирован 40-летний житель Горно-Алтайска – пассажир автомобиля Toyota RAV4. Кроме того, медицинская помощь понадобилась водителям транспортных средств, а также 34-летнему мужчине – пассажиру “Лады”. Не госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

По факту ДТП проводят проверку.