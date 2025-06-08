Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Алтае
Несколько автомобилей врезались друг в друга один за другим
08 июня 2025, 20:15, ИА Амител
Четырем людям потребовалась медицинская помощь после ДТП с участием четырех автомобилей в Первомайском районе, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 8 июня в 16:30 на 212-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".
По предварительным данным, 57-летний водитель, следуя из Бийска в сторону Барнаула на автомобиле Hyundai Grand Starex, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившейся на светофоре Toyota Land Cruiser.
От удара Toyota врезалась в стоящий впереди Mitsubishi Pajero, который, в свою очередь, столкнулся с Toyota Land Cruiser 200.
В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились 55-летний водитель Land Cruiser и его пассажир – 52-летняя женщина, а также водитель Mitsubishi Pajero и его пассажир – 49-летняя женщина.
21:37:57 08-06-2025
А ещё говорят плохо живём. Крузаки, да паджерики. Да и старекс недешевая машинка.
22:42:23 08-06-2025
Гость (21:37:57 08-06-2025) А ещё говорят плохо живём. Крузаки, да паджерики. Да и старе... в старые времена набрали. А кто не успел купить уже и не купит. Цены выросли в разы
07:30:20 09-06-2025
Гость (21:37:57 08-06-2025) А ещё говорят плохо живём. Крузаки, да паджерики. Да и старе... И что с каких пор эти марки ассоциируются с роскошью?
23:05:02 08-06-2025
Скорее всего это новосибирцы. Ехали из Горного, с отдыха. Поэтому и машины крутые.
11:03:34 09-06-2025
Гость (23:05:02 08-06-2025) Скорее всего это новосибирцы. Ехали из Горного, с отдыха. По... А, понял. Все дорогие тачки в Барнауле из Новосиба. Ну-ну.
14:01:50 09-06-2025
Гость (23:05:02 08-06-2025) Скорее всего это новосибирцы. Ехали из Горного, с отдыха. По... это обычная машина. Ну не танк же за 7 млн!?
14:06:58 09-06-2025
Гость (14:01:50 09-06-2025) это обычная машина. Ну не танк же за 7 млн!?... просто большая колымага - навоз, картошку возить можно. курей битых на бозар...
08:17:27 09-06-2025
самый депрессивный регион в мире
10:48:20 09-06-2025
Так это Новосибирск с отдыха.