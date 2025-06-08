Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Алтае

Несколько автомобилей врезались друг в друга один за другим

08 июня 2025, 20:15, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

Четырем людям потребовалась медицинская помощь после ДТП с участием четырех автомобилей в Первомайском районе, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 8 июня в 16:30 на 212-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

По предварительным данным, 57-летний водитель, следуя из Бийска в сторону Барнаула на автомобиле Hyundai Grand Starex, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившейся на светофоре Toyota Land Cruiser.

От удара Toyota врезалась в стоящий впереди Mitsubishi Pajero, который, в свою очередь, столкнулся с Toyota Land Cruiser 200.

В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились 55-летний водитель Land Cruiser и его пассажир – 52-летняя женщина, а также водитель Mitsubishi Pajero и его пассажир – 49-летняя женщина.