Мужчина погиб в ДТП с четырьмя автомобилями в Барнауле

Еще двое водителей травмировались

04 июня 2025, 22:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22

В Барнауле на шоссе Ленточный Бор произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб один из водителей, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 57-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Ist, двигался со стороны Южного тракта в направлении улицы Власихинской и при развороте допустил столкновение с автомобилем Haval, за рулем которого находилась 59-летняя женщина.

Далее Haval столкнулся с автомобилем Lexus под управлением 30-летнего мужчины. А после Lexus врезался в автомобиль Subaru под управлением 39-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

"Предварительно, в результате ДТП скончался водитель автомобиля Toyota Ist, получили травмы различной степени тяжести водители автомобилей Haval и Lexus", – говорится в сообщении.