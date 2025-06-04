Мужчина погиб в ДТП с четырьмя автомобилями в Барнауле
Еще двое водителей травмировались
04 июня 2025, 22:40, ИА Амител
В Барнауле на шоссе Ленточный Бор произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб один из водителей, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 57-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Ist, двигался со стороны Южного тракта в направлении улицы Власихинской и при развороте допустил столкновение с автомобилем Haval, за рулем которого находилась 59-летняя женщина.
Далее Haval столкнулся с автомобилем Lexus под управлением 30-летнего мужчины. А после Lexus врезался в автомобиль Subaru под управлением 39-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.
"Предварительно, в результате ДТП скончался водитель автомобиля Toyota Ist, получили травмы различной степени тяжести водители автомобилей Haval и Lexus", – говорится в сообщении.
09:02:16 05-06-2025
Чем меньше машинка - тем ближе смертушка.
14:00:12 05-06-2025
неудивительно, микролитражка против хавала...если уж едешь на ведре, соблюдай строжайше!! Сохрани жизнь!