Четыре человека пострадали в результате столкновения "Жигулей" с иномаркой на Алтае

Водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу

02 апреля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стали известны подробности столкновения "Жигулей" с иномаркой в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Предварительно, 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу Kia Rio, за рулём которого находился 39-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя, а также 33-летняя пассажирка ВАЗа и 65-летняя пассажирка иномарки пострадали.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.