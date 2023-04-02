Четыре человека пострадали в результате столкновения "Жигулей" с иномаркой на Алтае
Водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу
02 апреля 2023, 13:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Стали известны подробности столкновения "Жигулей" с иномаркой в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Предварительно, 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу Kia Rio, за рулём которого находился 39-летний мужчина.
В результате аварии оба водителя, а также 33-летняя пассажирка ВАЗа и 65-летняя пассажирка иномарки пострадали.
Правоохранители проводят проверку по данному факту.
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