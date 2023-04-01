Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей в алтайской столице
Правоохранители возбудили административное дело
01 апреля 2023, 16:59, ИА Амител
В результате столкновения двух автомобилей в Горно-Алтайске пострадали два человека, сообщили в МВД по Республике Алтай.
Авария случилась 30 марта около 13:50 в районе дома № 21 по проспекту Коммунистическому. 54-летняя женщина за рулём Toyota RAV4 при повороте на зелёный не уступила дорогу движущейся прямо со встречного направления 19-летней девушке на Toyota Mark 2.
"В результате ДТП в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и 23-летний пассажир Mark 2. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в ведомстве.
В отношении водителя RAV4 возбудили дело по статье КоАП "Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков".
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