Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей в алтайской столице

Правоохранители возбудили административное дело

01 апреля 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В результате столкновения двух автомобилей в Горно-Алтайске пострадали два человека, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Авария случилась 30 марта около 13:50 в районе дома № 21 по проспекту Коммунистическому. 54-летняя женщина за рулём Toyota RAV4 при повороте на зелёный не уступила дорогу движущейся прямо со встречного направления 19-летней девушке на Toyota Mark 2.

"В результате ДТП в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и 23-летний пассажир Mark 2. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

В отношении водителя RAV4 возбудили дело по статье КоАП "Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков".