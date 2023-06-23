Четыре человека пострадали в результате жесткой аварии на Павловском тракте
Правоохранители проводят проверку по факту происшествия
23 июня 2023, 15:46, ИА Амител
Кадр из видео
В ГИБДД рассказали подробности жесткой аварии на Павловском траке у ТЦ "Лето". Пострадали четыре человека.
Установлено, что столкнулись автомобили Toyota Corona Premio (водитель 1997 года рождения), Nissan Qashqai (водитель 1990 года рождения), и Kia Rio (водитель 1988 года рождения).
В результате происшествия пострадали все водители, а также пассажир "Тойоты". Им оказали помощь на месте.
По факту аварии проводится проверка.
08:09:40 24-06-2023
Это разве подробности. По марке машины и по году рождения водителя догадайтесь кто куда рулил. Кто ушами то прохлопал?