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Четыре человека пострадали в результате жесткой аварии на Павловском тракте

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия

23 июня 2023, 15:46, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В ГИБДД рассказали подробности жесткой аварии на Павловском траке у ТЦ "Лето". Пострадали четыре человека.

Установлено, что столкнулись автомобили Toyota Corona Premio (водитель 1997 года рождения), Nissan Qashqai (водитель 1990 года рождения), и Kia Rio (водитель 1988 года рождения).

В результате происшествия пострадали все водители, а также пассажир "Тойоты". Им оказали помощь на месте.

По факту аварии проводится проверка.

Барнаул Происшествия

Комментарии 1

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Гость

08:09:40 24-06-2023

Это разве подробности. По марке машины и по году рождения водителя догадайтесь кто куда рулил. Кто ушами то прохлопал?

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