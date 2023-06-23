Жесткая авария с участием трех автомобилей произошла в Барнауле

По словам очевидцев, после столкновения одна из машин задымилась

23 июня 2023, 13:19, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Серьезная авария произошла на Павловском тракте. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Столкнулись три автомобиля неподалеку от ТЦ "Лето". Одну из иномарок от удара выбросило с дороги, после чего она задымилась.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки в Барнауле чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе.