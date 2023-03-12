Четыре человека, пропавшие в феврале на Алтае, погибли
Поиски тех, кто ещё не найден, продолжаются
12 марта 2023, 14:39, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Поисковики в феврале 2023 года получили 26 заявок на поиск пропавших в Алтайском крае. Об этом рассказали в отряде "Лиза Алерт".
19 человек нашли живыми. Четыре человека из списка пропавших погибли.
Отмечается, что поиски тех, кто до сих пор не найден, продолжаются.
Ранее сообщалось, что спасатели в Барнауле вернули на берег рыбаков, застрявших на Оби. Вода вышла на лёд и отрезала мужчин от суши.
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