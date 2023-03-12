Четыре человека, пропавшие в феврале на Алтае, погибли

Поиски тех, кто ещё не найден, продолжаются

12 марта 2023, 14:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Поисковики в феврале 2023 года получили 26 заявок на поиск пропавших в Алтайском крае. Об этом рассказали в отряде "Лиза Алерт".

19 человек нашли живыми. Четыре человека из списка пропавших погибли.

Отмечается, что поиски тех, кто до сих пор не найден, продолжаются.

Ранее сообщалось, что спасатели в Барнауле вернули на берег рыбаков, застрявших на Оби. Вода вышла на лёд и отрезала мужчин от суши.