Застрявших на Оби рыбаков спасли в Барнауле

Для спасения мужчин использовали судно на воздушной подушке

11 марта 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле спасатели вернули на берег застрявших на Оби рыбаков, сообщили в региональном главке МЧС.

Мужчины 10 марта поехали рыбачить на мотобуксировщике и на одной из проток оказались отрезаны от обратной дороги вышедшей на лёд водой, а их транспортное средство застряло. Вымокнув и отчаявшись, любители рыбной ловли позвонили в службу спасения.

В итоге на берег прибыли специалисты госинспекции по маломерным судам, оперативная группа главного управления МЧС и полицейские. Для спасения подготовили судно на воздушной подушке. Искать при этом оказавшихся в западне мужчин пришлось в условиях тёмного времени суток, тумана и очень плохой видимости.

"Вскоре мужчины были найдены. Спасатели погрузили их на борт, укутали. В целом состояние их было удовлетворительным, только замёрзли. Помощь врачей им не понадобилась", – рассказал начальник краевого центра ГИМС Сергей Непеин.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Спасатели в очередной раз напоминают: выезд на лёд весной с каждым днём несёт всё больше риска.