Четыре федеральных министра посетят Республику Алтай

В частности, министр энергетики поможет решить проблему бесконечных отключений энергии, на что жалуются жители

06 августа 2024, 17:20, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: t.me/turchak_andrey

В Республику Алтай в ближайшее время приедут четыре федеральных министра – такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ИА "Атмосфера".

В субботу, 10 августа, республику посетит министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Съездим в республиканскую больницу. Посмотрим, в каком состоянии находится здание и что надо сделать для строительства нового приемного покоя и его оснащения современным диагностическим оборудованием. Заедем и в наш "перинатальный центр", который только вывеской соответствует этому статусу", – написал в своем Telegram-канале врио главы республики Андрей Турчак.

На следующей неделе в регион прилетит министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он посетит Катунский водозабор в Майминском районе и несколько строек, а также встретится с работниками коммунальной сферы.

20 августа планируется визит министра просвещения Сергея Кравцова. В республике будут защищать заявку на капремонт школ и детских садов на следующие три года, в списке около 80 объектов.

В конце августа Горный Алтай посетит министр энергетики Сергей Цивилев. С ним республиканское правительство обсудит подготовку к отопительному сезону, приведение в нормативное состояние электрических сетей и решение проблемы бесконечных отключений энергии.