Четыре федеральных министра посетят Республику Алтай
В частности, министр энергетики поможет решить проблему бесконечных отключений энергии, на что жалуются жители
06 августа 2024, 17:20, ИА Амител
В Республику Алтай в ближайшее время приедут четыре федеральных министра – такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ИА "Атмосфера".
В субботу, 10 августа, республику посетит министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Съездим в республиканскую больницу. Посмотрим, в каком состоянии находится здание и что надо сделать для строительства нового приемного покоя и его оснащения современным диагностическим оборудованием. Заедем и в наш "перинатальный центр", который только вывеской соответствует этому статусу", – написал в своем Telegram-канале врио главы республики Андрей Турчак.
На следующей неделе в регион прилетит министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он посетит Катунский водозабор в Майминском районе и несколько строек, а также встретится с работниками коммунальной сферы.
20 августа планируется визит министра просвещения Сергея Кравцова. В республике будут защищать заявку на капремонт школ и детских садов на следующие три года, в списке около 80 объектов.
В конце августа Горный Алтай посетит министр энергетики Сергей Цивилев. С ним республиканское правительство обсудит подготовку к отопительному сезону, приведение в нормативное состояние электрических сетей и решение проблемы бесконечных отключений энергии.
18:07:03 06-08-2024
Наконец-то приедут "высоки" гости.
Пора, пора. Давно пора.
Вопросов много и работы провести большие необходимо.
20:03:48 06-08-2024
И что то изменится? Посмотрим...
07:25:25 07-08-2024
Грыша (20:03:48 06-08-2024) И что то изменится? Посмотрим... ... Там точно изменится. Коль прислали сыночка.
09:07:24 07-08-2024
Эти министры никогда не приедут, когда стоят лютые морозы, а в бархатный сезон, как мухи на мед.
09:21:20 07-08-2024
справедливости ради - рослесхоз (исоветников) тоже будет к концу недели.
про перинатальный центр непонятка - да нормуль там.
09:23:56 07-08-2024
странного турчака тянут
10:16:22 07-08-2024
Зачастили кореша. Свежем воздухом вздохнуть, отдохнуть от суеты мАсковской, о делах своих скорбных покалякать. Не зря же своего смотрящим поставили.
14:34:08 07-08-2024
Устали бедняжки. Себя не жалеют. Все по курортам.
14:39:04 07-08-2024
Гость (14:34:08 07-08-2024) Устали бедняжки. Себя не жалеют. Все по курортам. ...
готовы заменить любого из них??? вперед.
вот и поваляешься там "как сыр-в-масле" и всетакое. по статистике только 20 проц. готовы стать "чиновником" а по сути пахать, джетлаг, ответственность и куча вниканий, суеты и пр. бумажек.
а так вонять из-за угла как вы много ума не надо, да его и нету, как заметно
17:46:30 07-08-2024
И что, в Чемальском районе перестанут отключать свет и напряжение станет 220 вольт, а не 168 как было сегодня?))))