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Четыре федеральных министра посетят Республику Алтай

В частности, министр энергетики поможет решить проблему бесконечных отключений энергии, на что жалуются жители

06 августа 2024, 17:20, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: t.me/turchak_andrey
Андрей Турчак / Фото: t.me/turchak_andrey

В Республику Алтай в ближайшее время приедут четыре федеральных министра – такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ИА "Атмосфера"

В субботу, 10 августа, республику посетит министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Съездим в республиканскую больницу. Посмотрим, в каком состоянии находится здание и что надо сделать для строительства нового приемного покоя и его оснащения современным диагностическим оборудованием. Заедем и в наш "перинатальный центр", который только вывеской соответствует этому статусу", – написал в своем Telegram-канале врио главы республики Андрей Турчак.

На следующей неделе в регион прилетит министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он посетит Катунский водозабор в Майминском районе и несколько строек, а также встретится с работниками коммунальной сферы.

20 августа планируется визит министра просвещения Сергея Кравцова. В республике будут защищать заявку на капремонт школ и детских садов на следующие три года, в списке около 80 объектов.

В конце августа Горный Алтай посетит министр энергетики Сергей Цивилев. С ним республиканское правительство обсудит подготовку к отопительному сезону, приведение в нормативное состояние электрических сетей и решение проблемы бесконечных отключений энергии.

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба

Турчак назвал Мишустину главные приоритеты в развитии Республики Алтай

Одним из важных направлений в своей работе врио главы республики считает сферу здравоохранения
НОВОСТИПолитика
Политика Республика Алтай

Комментарии 10

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гость

18:07:03 06-08-2024

Наконец-то приедут "высоки" гости.
Пора, пора. Давно пора.
Вопросов много и работы провести большие необходимо.

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Грыша

20:03:48 06-08-2024

И что то изменится? Посмотрим...

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Гость

07:25:25 07-08-2024

Грыша (20:03:48 06-08-2024) И что то изменится? Посмотрим... ... Там точно изменится. Коль прислали сыночка.

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Гость

09:07:24 07-08-2024

Эти министры никогда не приедут, когда стоят лютые морозы, а в бархатный сезон, как мухи на мед.

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Мусик

09:21:20 07-08-2024

справедливости ради - рослесхоз (исоветников) тоже будет к концу недели.
про перинатальный центр непонятка - да нормуль там.

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гость

09:23:56 07-08-2024

странного турчака тянут

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Гость

10:16:22 07-08-2024

Зачастили кореша. Свежем воздухом вздохнуть, отдохнуть от суеты мАсковской, о делах своих скорбных покалякать. Не зря же своего смотрящим поставили.

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Гость

14:34:08 07-08-2024

Устали бедняжки. Себя не жалеют. Все по курортам.

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Гость

14:39:04 07-08-2024

Гость (14:34:08 07-08-2024) Устали бедняжки. Себя не жалеют. Все по курортам. ...
готовы заменить любого из них??? вперед.
вот и поваляешься там "как сыр-в-масле" и всетакое. по статистике только 20 проц. готовы стать "чиновником" а по сути пахать, джетлаг, ответственность и куча вниканий, суеты и пр. бумажек.

а так вонять из-за угла как вы много ума не надо, да его и нету, как заметно

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Гость

17:46:30 07-08-2024

И что, в Чемальском районе перестанут отключать свет и напряжение станет 220 вольт, а не 168 как было сегодня?))))

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