НОВОСТИПолитика

Турчак назвал Мишустину главные приоритеты в развитии Республики Алтай

Одним из важных направлений в своей работе врио главы республики считает сферу здравоохранения

26 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"
Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Премьер-министр России Михаил Мишустин 25 июля провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком, на которой обсудил проблемные вопросы, пишут "Новости Горного Алтая".

Одним из приоритетов в своей работе Турчак назвал сферу здравоохранения. Премьер-министр напомнил, что программа социально-экономического развития Республики Алтай продлена до 2030 года: на нее ежегодно выделяется 1 млрд рублей.

Мишустин отметил, что республика активно использует различные инструменты господдержки в рамках инфраструктурного меню.

Турчак указал, что регион уже работает с федеральным Минэкономразвития над наполнением программы на следующие пять лет.

"Это позволит нам решить много проблем в социальной и коммунальной сферах, в вопросах энергетики. Последний в регионе стоит очень остро", – подчеркнул Турчак.

Он отметил, что в республике мощности имеющихся сетей уже приблизились к максимально допустимым: износ электросетевого оборудования составляет 70%. Это причина высоких потерь электроэнергии и постоянных отключений.

Республика планирует войти в программу повышения надежности электросетевого комплекса. Этот вопрос предварительно проработан с руководством Россетей.

Также Турчак обратился к Мишустину с просьбой поддержать завершение строительства социальных объектов. В частности, необходимо еще 450 млн рублей, что закончить работы на школе № 7, начатые еще в 2021 году. Кроме того, он сообщил о дефиците школ в Горно-Алтайске.

Дополнительного внимания требуют также физкультурно-оздоровительный комплекс и центр культурного развития Горно-Алтайска, Дом культуры и ФОК в Кош-Агаче, Дом культуры в Акташе.

"На всех объектах идет перепроектирование, удорожание стройматериалов и оборудования. Общая сумма – почти 230 миллионов рублей", – отметил Турчак.

Мишустин пообещал рассмотреть все озвученные предложения. Турчак поблагодарил его за внимание к проблемам жителей республики.

Андрей Турчак / Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Путин включил врио главы Алтая в состав Госсовета

Бывший руководитель республики Олег Хорохордин, в свою очередь, Совет покинул
НОВОСТИПолитика
Политика Республика Алтай

Комментарии 5

Avatar Picture
RUSSKIY

13:19:10 26-07-2024

Началась предвыборная агитация.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:27:05 26-07-2024

Почему Дом культуры в с.Барагаш Шебалинского р-на не включили в программу?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

14:30:06 26-07-2024

гость (13:27:05 26-07-2024) Почему Дом культуры в с.Барагаш Шебалинского р-на не включи... а почему вы здесь задаете этот вопрос?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:29:39 26-07-2024

Основные цели будут озвучены после избрания - присоединение к Алтайскому краю и строительство Катунской ГЭС. Народ поддержит.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:42:20 26-07-2024

Гость (17:29:39 26-07-2024) Основные цели будут озвучены после избрания - присоединение ... Вы не гость
Вы- Лунтик. Который свалился в Грязь с Луны.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров