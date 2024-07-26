Турчак назвал Мишустину главные приоритеты в развитии Республики Алтай
Одним из важных направлений в своей работе врио главы республики считает сферу здравоохранения
26 июля 2024, 12:40, ИА Амител
Премьер-министр России Михаил Мишустин 25 июля провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком, на которой обсудил проблемные вопросы, пишут "Новости Горного Алтая".
Одним из приоритетов в своей работе Турчак назвал сферу здравоохранения. Премьер-министр напомнил, что программа социально-экономического развития Республики Алтай продлена до 2030 года: на нее ежегодно выделяется 1 млрд рублей.
Мишустин отметил, что республика активно использует различные инструменты господдержки в рамках инфраструктурного меню.
Турчак указал, что регион уже работает с федеральным Минэкономразвития над наполнением программы на следующие пять лет.
"Это позволит нам решить много проблем в социальной и коммунальной сферах, в вопросах энергетики. Последний в регионе стоит очень остро", – подчеркнул Турчак.
Он отметил, что в республике мощности имеющихся сетей уже приблизились к максимально допустимым: износ электросетевого оборудования составляет 70%. Это причина высоких потерь электроэнергии и постоянных отключений.
Республика планирует войти в программу повышения надежности электросетевого комплекса. Этот вопрос предварительно проработан с руководством Россетей.
Также Турчак обратился к Мишустину с просьбой поддержать завершение строительства социальных объектов. В частности, необходимо еще 450 млн рублей, что закончить работы на школе № 7, начатые еще в 2021 году. Кроме того, он сообщил о дефиците школ в Горно-Алтайске.
Дополнительного внимания требуют также физкультурно-оздоровительный комплекс и центр культурного развития Горно-Алтайска, Дом культуры и ФОК в Кош-Агаче, Дом культуры в Акташе.
"На всех объектах идет перепроектирование, удорожание стройматериалов и оборудования. Общая сумма – почти 230 миллионов рублей", – отметил Турчак.
Мишустин пообещал рассмотреть все озвученные предложения. Турчак поблагодарил его за внимание к проблемам жителей республики.
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13:27:05 26-07-2024
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14:30:06 26-07-2024
гость (13:27:05 26-07-2024) Почему Дом культуры в с.Барагаш Шебалинского р-на не включи... а почему вы здесь задаете этот вопрос?
17:29:39 26-07-2024
Основные цели будут озвучены после избрания - присоединение к Алтайскому краю и строительство Катунской ГЭС. Народ поддержит.
20:42:20 26-07-2024
Гость (17:29:39 26-07-2024) Основные цели будут озвучены после избрания - присоединение ... Вы не гость
Вы- Лунтик. Который свалился в Грязь с Луны.