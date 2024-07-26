Турчак назвал Мишустину главные приоритеты в развитии Республики Алтай

Одним из важных направлений в своей работе врио главы республики считает сферу здравоохранения

26 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Премьер-министр России Михаил Мишустин 25 июля провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком, на которой обсудил проблемные вопросы, пишут "Новости Горного Алтая".

Одним из приоритетов в своей работе Турчак назвал сферу здравоохранения. Премьер-министр напомнил, что программа социально-экономического развития Республики Алтай продлена до 2030 года: на нее ежегодно выделяется 1 млрд рублей.

Мишустин отметил, что республика активно использует различные инструменты господдержки в рамках инфраструктурного меню.

Турчак указал, что регион уже работает с федеральным Минэкономразвития над наполнением программы на следующие пять лет.

"Это позволит нам решить много проблем в социальной и коммунальной сферах, в вопросах энергетики. Последний в регионе стоит очень остро", – подчеркнул Турчак.

Он отметил, что в республике мощности имеющихся сетей уже приблизились к максимально допустимым: износ электросетевого оборудования составляет 70%. Это причина высоких потерь электроэнергии и постоянных отключений.

Республика планирует войти в программу повышения надежности электросетевого комплекса. Этот вопрос предварительно проработан с руководством Россетей.

Также Турчак обратился к Мишустину с просьбой поддержать завершение строительства социальных объектов. В частности, необходимо еще 450 млн рублей, что закончить работы на школе № 7, начатые еще в 2021 году. Кроме того, он сообщил о дефиците школ в Горно-Алтайске.

Дополнительного внимания требуют также физкультурно-оздоровительный комплекс и центр культурного развития Горно-Алтайска, Дом культуры и ФОК в Кош-Агаче, Дом культуры в Акташе.

"На всех объектах идет перепроектирование, удорожание стройматериалов и оборудования. Общая сумма – почти 230 миллионов рублей", – отметил Турчак.

Мишустин пообещал рассмотреть все озвученные предложения. Турчак поблагодарил его за внимание к проблемам жителей республики.