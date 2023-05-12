Четыре лесных пожара действуют на территории Алтайского края
Все они локализованы и не представляют опасности для населённых пунктов
12 мая 2023, 19:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае действуют четыре лесных пожара. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Отмечается, что горят леса в Волчихинском, Егорьевском, Новичихинском и Угловском районах. Пожары здесь локализованы и не представляют опасности для населённых пунктов.
Система мониторинга зафиксировала 35 термически активных точек. Они также не представляют угрозы для населённых пунктов.
В МЧС добавили, что высокая пожароопасность в крае сохраняется, а сухая и ветреная погода может спровоцировать новые возгорания.
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