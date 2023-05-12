Четыре лесных пожара действуют на территории Алтайского края

Все они локализованы и не представляют опасности для населённых пунктов

12 мая 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае действуют четыре лесных пожара. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Отмечается, что горят леса в Волчихинском, Егорьевском, Новичихинском и Угловском районах. Пожары здесь локализованы и не представляют опасности для населённых пунктов.

Система мониторинга зафиксировала 35 термически активных точек. Они также не представляют угрозы для населённых пунктов.

В МЧС добавили, что высокая пожароопасность в крае сохраняется, а сухая и ветреная погода может спровоцировать новые возгорания.