16 очагов пожаров зафиксировали в Алтайском крае 11 мая

Все возгорания огнеборцы уже локализовали и держат под контролем

12 мая 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На юге Алтайского края в результате сухих гроз зафиксировали 16 очагов лесных пожаров, сообщили в региональном Минприроды.

Речь идёт о Волчихинском, Новичихинском, Егорьевском и Угловском районах.

"В результате слаженной работы лесопожарных служб, специалистов МЧС и арендаторов в настоящее время все пожары локализованы и находятся под полным контролем огнеборцев. Угроза населённым пунктам отсутствует", – подчеркнули в ведомстве.

По данным краевого ГУ МЧС, за прошедшие сутки в регионе потушили 62 пожара, только три из которых были в жилом секторе.

Накануне под Барнаулом загорелись заливные луга. Очевидцы рассказывали, что вечером огонь подбирался к Фирсовой слободе и Новой Грани в Санниково. В МЧС заявили, что контролируют ситуацию.