Четыре массовых катка будут работать в барнаульских парках

"Центральный" украсят к Новому году

31 октября 2024, 15:50, ИА Амител

Коньки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1198625

Власти Барнаула рассказали, где горожане смогут покататься на коньках зимой.

В четырех парках культуры и отдыха – "Центральный", "Арлекино", "Экстрим" и "Эдельвейс" – будут работать катки для массового катания. Там можно будет взять коньки напрокат, заточить их, а также воспользоваться гардеробом и кафе.

В парке "Центральный" перед сценой установят елку, которая станет центром праздничных мероприятий. Парк украсят яркими гирляндами, светодиодными фигурами елок, снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки.

В преддверии Нового года в парке "Центральный" традиционно пройдет конкурс "Новогодняя игрушка на уличную елку", сказано в сообщении мэрии.