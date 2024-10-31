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Четыре массовых катка будут работать в барнаульских парках

"Центральный" украсят к Новому году

31 октября 2024, 15:50, ИА Амител

Коньки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1198625
Коньки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1198625

Власти Барнаула рассказали, где горожане смогут покататься на коньках зимой. 

В четырех парках культуры и отдыха – "Центральный", "Арлекино", "Экстрим" и "Эдельвейс" – будут работать катки для массового катания. Там можно будет взять коньки напрокат, заточить их, а также воспользоваться гардеробом и кафе.

В парке "Центральный" перед сценой установят елку, которая станет центром праздничных мероприятий. Парк украсят яркими гирляндами, светодиодными фигурами елок, снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки.

В преддверии Нового года в парке "Центральный" традиционно пройдет конкурс "Новогодняя игрушка на уличную елку", сказано в сообщении мэрии.

Барнаул

Комментарии 2

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Гость

15:53:20 31-10-2024

Да погодите вы! Снег ещё не успел выпасть, они уже про катки!? Спугнёте щас зиму!? Она ни как начаться не может!

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Гость

16:12:30 31-10-2024

Гость (15:53:20 31-10-2024) Да погодите вы! Снег ещё не успел выпасть, они уже про катки...
Нафиг она не сдалась, зима эта твоя!

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