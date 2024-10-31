Четыре массовых катка будут работать в барнаульских парках
"Центральный" украсят к Новому году
31 октября 2024, 15:50, ИА Амител
Коньки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1198625
Власти Барнаула рассказали, где горожане смогут покататься на коньках зимой.
В четырех парках культуры и отдыха – "Центральный", "Арлекино", "Экстрим" и "Эдельвейс" – будут работать катки для массового катания. Там можно будет взять коньки напрокат, заточить их, а также воспользоваться гардеробом и кафе.
В парке "Центральный" перед сценой установят елку, которая станет центром праздничных мероприятий. Парк украсят яркими гирляндами, светодиодными фигурами елок, снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки.
В преддверии Нового года в парке "Центральный" традиционно пройдет конкурс "Новогодняя игрушка на уличную елку", сказано в сообщении мэрии.
15:53:20 31-10-2024
Да погодите вы! Снег ещё не успел выпасть, они уже про катки!? Спугнёте щас зиму!? Она ни как начаться не может!
16:12:30 31-10-2024
Гость (15:53:20 31-10-2024) Да погодите вы! Снег ещё не успел выпасть, они уже про катки...
Нафиг она не сдалась, зима эта твоя!