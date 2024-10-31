Главной новогодней площадкой в Барнауле станет площадь Сахарова

Это традиционное место проведения новогодних мероприятий

31 октября 2024, 15:02, ИА Амител

Площадь Сахарова на Новый год / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле прошел первый оргкомитет по подготовке к новогодним и рождественским праздникам, сообщает мэрия. Совещание провел глава города Вячеслав Франк.

"В текущем году основной праздничной площадкой на территории города традиционно станет пл. Сахарова", – отметил председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков.

Для строительства новогоднего городка площадь Сахарова закроют для движения. Проспект Социалистический – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина – перекроют с 9 декабря 2024 по 19 января 2025 года. На данный момент власти прорабатывают проект наполнения главной новогодней площадки.

Вячеслав Франк поручил во время проведения новогодних и рождественских мероприятий обеспечить все необходимые меры безопасности.

Как прошло открытие новогоднего городка на площади Сахарова в Барнауле в 2023 году – смотрите в фоторепортаже amic.ru.