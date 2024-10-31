Главной новогодней площадкой в Барнауле станет площадь Сахарова
Это традиционное место проведения новогодних мероприятий
31 октября 2024, 15:02, ИА Амител
В Барнауле прошел первый оргкомитет по подготовке к новогодним и рождественским праздникам, сообщает мэрия. Совещание провел глава города Вячеслав Франк.
"В текущем году основной праздничной площадкой на территории города традиционно станет пл. Сахарова", – отметил председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков.
Для строительства новогоднего городка площадь Сахарова закроют для движения. Проспект Социалистический – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина – перекроют с 9 декабря 2024 по 19 января 2025 года. На данный момент власти прорабатывают проект наполнения главной новогодней площадки.
Вячеслав Франк поручил во время проведения новогодних и рождественских мероприятий обеспечить все необходимые меры безопасности.
Как прошло открытие новогоднего городка на площади Сахарова в Барнауле в 2023 году – смотрите в фоторепортаже amic.ru.
15:05:39 31-10-2024
правильное решение . спасибо !!!
15:18:07 31-10-2024
Ну наконец-то! Все возвращается на круги своя..
18:16:13 31-10-2024
Гость (15:18:07 31-10-2024) Ну наконец-то! Все возвращается на круги своя.. ... А его куда-то в другое место переносили? Кто и или что куда вернулось? А вообще пл. Свободы ему самое место. И размеры площади позволяют и транспортная доступность и движение не блокирует.
08:17:56 01-11-2024
Гость (18:16:13 31-10-2024) А его куда-то в другое место переносили? Кто и или что куда ... Угу. Лет 10 назад на Свободу перенесли. Такого ужаса я не помню за свои 50 годиков.
15:22:33 31-10-2024
Чему вы радуетесь?
15:38:35 31-10-2024
Гость (15:22:33 31-10-2024) Чему вы радуетесь?...
Может тому, что главный Новогодний городок возвращается в привычное всем, легкодоступное, удобное место.
15:51:43 31-10-2024
Гость (15:38:35 31-10-2024) Может тому, что главный Новогодний городок возвращается ... А типа тремя остановками дальше это место становится недоступным?
16:36:12 31-10-2024
Гость (15:51:43 31-10-2024) А типа тремя остановками дальше это место становится недосту... Тремя остановками дальше оно не надо никому, вам, понаехавшим из хацапетовок этого не понять.
16:48:37 31-10-2024
Гость (15:51:43 31-10-2024) А типа тремя остановками дальше это место становится недосту...
Оно становится не привычным, не удобным, менее доступным
18:44:23 31-10-2024
Гость (15:51:43 31-10-2024) А типа тремя остановками дальше это место становится недосту... Ну типа там это место нафиг не нужно. Еще вопросы?
19:35:07 31-10-2024
Гость (18:44:23 31-10-2024) Ну типа там это место нафиг не нужно. Еще вопросы?... Офигенно ответил, все вопросы снял. На фиг не нужно - ну это сильнейший аргумент. Ну а мне нафиг не нужно на Сахарова. Как выяснять будем кому это более не нужно?
21:45:01 31-10-2024
Гость (19:35:07 31-10-2024) Офигенно ответил, все вопросы снял. На фиг не нужно - ну это...
Так вам нужно на Шумакова переехать, в дом-стену, который собираются построить. Там точно никакие Новогодние городки мешать вам не будут. И судя, по вашей осведомленности, там вам парк.
16:02:22 31-10-2024
Неожиданно!?
16:58:01 31-10-2024
Правильное решение.
18:11:52 31-10-2024
Хорошо, пусть будет пл. Сахарова, хотя уже давно весьма спорное решение из-за проблем с организацией движения, т.е. пробок. Но, если уж власти хотят сделать Новогодний городок действительно главным, то у меня просьба, не тратьте зря деньги на городок в стиле убожества последних несколько лет. Новогодний городок действительно должен быть местом притяжения и развлечения горожан. В последние годы люди тужа ехали по памяти и с разочарованными лицами быстро уезжали оттуда. Г-н Франк, пожалуйста сделайте городок не для "галочки" и освоения заложенных в бюджете денежных средств, а для горожан, на благо который вы должны работать.
18:25:14 31-10-2024
Новый год - это традиционный праздник, и площадь Сахарова с Новогодней елкой - это традиция , место гулянья с детьми и внуками, поэтому пусть будет, как раньше. А если есть потребность в организации елки в районе Речного вокзала, то город растет, растут новые дома и магазины, значит есть увеличение бюджета, поэтому почему бы не заложить в него организацию районной елки елки Центрального района. А на площади Сахарова пусть будет городская или даже краевая елка. В Драм театр на сказку, за подарками, а потом на елку на улице. Красота!!!
18:58:09 31-10-2024
Отличная новость!!
19:43:42 31-10-2024
Тут прям оды якобы традициям. Типа мой дед тут портки скидывал, отец мой тут портки скидывал, я сам тут портки скидывал, так и дети и внуки мои должны будут делать также. Это убогий аргумент. И люди и город растут и изменяются. Если раньше все сидели на НГ вокруг телевизора, то сейчас этот телевизор никому никуда не уперся. Раньше было принято водить школьников на краевую елку в ДС. Сейчас эти елки в каждом районе. Почему у вас правило баранов правит? В чем проблема проехать ниже по ленинскому и там беспрепятственно гулять хоть до марта? Ну хоть один разумный довод мне приведите.
19:54:43 31-10-2024
Гость (19:43:42 31-10-2024) Тут прям оды якобы традициям. Типа мой дед тут портки скидыв... Аргументов-то и нету. Кроме одного. Тогда город не будет единственным по безумию городом в России, где ёлку ставят на проезжую часть дороги
06:38:13 01-11-2024
Гость (19:43:42 31-10-2024) Тут прям оды якобы традициям. Типа мой дед тут портки скидыв... Традиции это уже очень мощный аргумент сам по себе. Второй аргумент - площадь. Если делать праздник для народа, как раньше, то на аппендиксе Мало-Тобольской места под размещение горок и городков просто не хватит. Если один ершик перенести, то да. А если про развитие города говорить, то нужно не стройку разрешать было, а вообще закрывать Сахарова для автотранспорта и делать уникальную зону отдыха. Для города это могло бы стать фишкой и хоть каким-то центром притяжения, т.к. концепция "Арбат" на аппендиксе Мало-тобольской дохлорожденная, в том числе и из-за своего расположения. А удобство пары тысяч автомобилистов, что они на 3 минуты раньше доедут, вообще побоку. К сожалению, бал правят не олды, а вот такие понаехавшие с хацапетовок, не понимающие ритма города, запросов горожан, либо закрывающих на это глаза за рублик.
08:15:39 01-11-2024
Гость (19:43:42 31-10-2024) Тут прям оды якобы традициям. Типа мой дед тут портки скидыв... Краевые елки в каждом районе? Проснитесь, от вас пахнет некрасиво. И назовите где находится елка в Железнодорожном районе? Пусть даже не краевая, а районная.