Четыре новых автобуса выйдут на линию в Бийске

По словам мэра Виктора Щигрева, в городе планируется закупка еще четырех транспортных средств

05 июня 2024, 09:14, ИА Амител

Новые автобусы в Бийске / Фото: Telegram-канал Виктора Щигрева

Один из крупных пассажироперевозчиков Бийска закупил четыре новых автобуса на 24 и 60 мест. Как рассказал мэр города Виктор Щигрев в Telegram-канале, их направят обслуживать маршрут № 23.

"В планах предприятия закупка еще четырех таких транспортных средства высокого класса экологичности для работы на городских маршрутах", – дополнил Щигрев.

Ранее стало известно, что КГБУ "Автохозяйство № 1", находящееся в подведомственности управделами губернатора и правительства Алтайского края, объявило конкурс на закупку нового транспорта. Речь идет о приобретении трех автобусов на общую сумму 60 млн рублей.