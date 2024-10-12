Четыре пригородных поселка Барнаула частично остаются без света
Устранено семь повреждений линий электропередачи
12 октября 2024, 16:57, ИА Амител
Четыре пригородных поселка Барнаула частично остаются без света. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, всего в городе зафиксировано 53 происшествия различного характера.
Всего упали 34 дерева и 7 крупных веток. 22 автомобиля пострадали. Для ликвидации возникших проблем создана группировка сил и средств в количестве 509 человек и 197 единиц техники. В очистке дорог и тротуаров, обрезке деревьев задействованы 20 бригад. Придомовые территории убирает 781 дворник.
На линиях электропередачи случилось 11 аварийных ситуаций. Всего под отключение попало 10 населенных пунктов. Устранено семь повреждений, в работе – четыре. На 16:00 электроснабжение было частично ограничено в Мохнатушке, Бельмесево, Затоне и Ползуново.
Аварийные службы "Горэлектротранса" и три трамвайных вагона выехали на городские улицы для очистки контактной сети от наледи. Ликвидация последствий непогоды продолжается.
18:55:23 12-10-2024
вот странно, я позавчера прочитал предупреждение от властей НОВОСИБА про ухудшение и рекомендации сменить шины на зимние, вчера переобулся с утра. Седня езжу как среди дураков отбитых - все на летней!! Вы, люди, иногда хоть голову включаете, как вы живы-то до сих пор? подтоварки к магниту идут все юзом со своими кузовами огромными, кругом дурдом и аварии. Как так то? Даже на тел пришло сообщение о похолодании и о снеге!!! вы почему не готовите машины заранее, ослы?
18:56:09 12-10-2024
ясно. снова внезапная зима, трамваи не ходят, кругом бардак и армагеддон. ну ок
19:15:12 12-10-2024
По дворникам, конечно, вы загнули. В нашем районе хоть бы одного увидеть.
00:17:13 13-10-2024
Зато парки в Барнауле самые благоустроенные😁