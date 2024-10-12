Устранено семь повреждений линий электропередачи

12 октября 2024, 16:57, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Четыре пригородных поселка Барнаула частично остаются без света. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, всего в городе зафиксировано 53 происшествия различного характера.

Всего упали 34 дерева и 7 крупных веток. 22 автомобиля пострадали. Для ликвидации возникших проблем создана группировка сил и средств в количестве 509 человек и 197 единиц техники. В очистке дорог и тротуаров, обрезке деревьев задействованы 20 бригад. Придомовые территории убирает 781 дворник.

На линиях электропередачи случилось 11 аварийных ситуаций. Всего под отключение попало 10 населенных пунктов. Устранено семь повреждений, в работе – четыре. На 16:00 электроснабжение было частично ограничено в Мохнатушке, Бельмесево, Затоне и Ползуново.

Аварийные службы "Горэлектротранса" и три трамвайных вагона выехали на городские улицы для очистки контактной сети от наледи. Ликвидация последствий непогоды продолжается.