Четыре ребенка погибли при отравлении угарным газом в российском регионе
Дети были дома одни
24 ноября 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Четыре ребенка погибли от отравления угарным газом в хуторе Шахтенки Ростовской области, сообщили в МЧС.
Уточняется, что угарный газ пошел от печи, когда дети 6, 7, 10 и 15 лет были одни дома.
Спасатели напоминают, что угарный газ не имеет цвета и запаха, а также призывают не оставлять детей и затопленные печи без присмотра, не использовать неисправные печи и вовремя чистить дымоход.
Комментарии 0