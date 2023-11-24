Четыре ребенка погибли при отравлении угарным газом в российском регионе

Дети были дома одни

24 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Четыре ребенка погибли от отравления угарным газом в хуторе Шахтенки Ростовской области, сообщили в МЧС.

Уточняется, что угарный газ пошел от печи, когда дети 6, 7, 10 и 15 лет были одни дома.

Спасатели напоминают, что угарный газ не имеет цвета и запаха, а также призывают не оставлять детей и затопленные печи без присмотра, не использовать неисправные печи и вовремя чистить дымоход.