Женщина погибла при пожаре в пригороде Барнаула
Инцидент случился во Власихе
23 ноября 2023, 12:42, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
Женщина погибла при пожаре в частном доме на территории СНТ "Пригородное" в барнаульском селе Власиха, сообщили в МЧС Алтайского края 23 ноября.
На месте работали 37 человек и шесть автоцистерн. Огнеборцы эвакуировали два газовых баллона и потушили огонь на площади 100 "квадратов".
У жилища при этом рухнула кровля. Причину произошедшего устанавливают.
18:55:15 23-11-2023
Печально. Но какие бешеные женщины. Одна погибла, когда во время урагана уселась на крышу и слетела с неё, другая вот из избы не вышла. Где мужики ихние, почему рядом вовремя не оказались?
08:31:58 24-11-2023
Не "ихние", а "иховые", деревня...
08:42:27 24-11-2023
Евойные же!