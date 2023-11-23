Женщина погибла при пожаре в пригороде Барнаула

Инцидент случился во Власихе

23 ноября 2023, 12:42, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Женщина погибла при пожаре в частном доме на территории СНТ "Пригородное" в барнаульском селе Власиха, сообщили в МЧС Алтайского края 23 ноября.

На месте работали 37 человек и шесть автоцистерн. Огнеборцы эвакуировали два газовых баллона и потушили огонь на площади 100 "квадратов".

У жилища при этом рухнула кровля. Причину произошедшего устанавливают.