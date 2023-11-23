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Женщина погибла при пожаре в пригороде Барнаула

Инцидент случился во Власихе

23 ноября 2023, 12:42, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края
Фото: МЧС Алтайского края

Женщина погибла при пожаре в частном доме на территории СНТ "Пригородное" в барнаульском селе Власиха, сообщили в МЧС Алтайского края 23 ноября.

На месте работали 37 человек и шесть автоцистерн. Огнеборцы эвакуировали два газовых баллона и потушили огонь на площади 100 "квадратов".

У жилища при этом рухнула кровля. Причину произошедшего устанавливают.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 3

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Гость

18:55:15 23-11-2023

Печально. Но какие бешеные женщины. Одна погибла, когда во время урагана уселась на крышу и слетела с неё, другая вот из избы не вышла. Где мужики ихние, почему рядом вовремя не оказались?

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Гость

08:31:58 24-11-2023

Не "ихние", а "иховые", деревня...

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Гость

08:42:27 24-11-2023

Евойные же!

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