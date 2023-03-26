Четыре случая присасывания клещей зарегистрировали в Алтайском крае с начала года
Все пациенты подцепили членистоногих за пределами региона, в самом крае пока укусов не регистрировали
26 марта 2023, 08:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае в 2023 году зарегистрировали четыре случая присасывания клещей, сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.
При этом люди подцепили членистоногих за пределами региона – в Турции, Таиланде и Горном Алтае. Заболевших клещевыми инфекциями нет.
"По состоянию на 24 марта, обращений в медицинских организациях по случаю присасывания клещей на территории Алтайского края от жителей края не зарегистрировано", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ожидается высокая активность клещей в 2023 году.
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