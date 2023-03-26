Четыре случая присасывания клещей зарегистрировали в Алтайском крае с начала года

Все пациенты подцепили членистоногих за пределами региона, в самом крае пока укусов не регистрировали

26 марта 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в 2023 году зарегистрировали четыре случая присасывания клещей, сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

При этом люди подцепили членистоногих за пределами региона – в Турции, Таиланде и Горном Алтае. Заболевших клещевыми инфекциями нет.

"По состоянию на 24 марта, обращений в медицинских организациях по случаю присасывания клещей на территории Алтайского края от жителей края не зарегистрировано", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ожидается высокая активность клещей в 2023 году.