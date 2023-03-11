Алтайский край вошёл в пятёрку регионов по числу укусов клещей
Подавляющее большинство пострадавших от этих членистоногих – мужчины
11 марта 2023, 13:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Алтайский край попал в топ-5 регионов по числу укусов клещей, сообщает "Наш Бийск".
Как пишет издание, по итогам 2022 года на регион пришлось 9,3% обращений к врачам из-за присасывания этих членистоногих в стране.
"Согласно статистике, чаще всего жертвами становятся мужчины – 82% случаев (женщины – 18%). Это связывают с распространённостью мужских профессий, деятельность которых происходит в целом на природе", – сказано в публикации.
9 марта сотрудники Алтайского биосферного заповедника рассказали, что в Республике Алтай уже проснулись клещи. Инспектор снял сразу двух с лошади.
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