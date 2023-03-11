Алтайский край вошёл в пятёрку регионов по числу укусов клещей

Подавляющее большинство пострадавших от этих членистоногих – мужчины

11 марта 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край попал в топ-5 регионов по числу укусов клещей, сообщает "Наш Бийск".

Как пишет издание, по итогам 2022 года на регион пришлось 9,3% обращений к врачам из-за присасывания этих членистоногих в стране.

"Согласно статистике, чаще всего жертвами становятся мужчины – 82% случаев (женщины – 18%). Это связывают с распространённостью мужских профессий, деятельность которых происходит в целом на природе", – сказано в публикации.

9 марта сотрудники Алтайского биосферного заповедника рассказали, что в Республике Алтай уже проснулись клещи. Инспектор снял сразу двух с лошади.