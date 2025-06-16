Четыре улицы Барнаула остались без горячей воды до 18 июня

Это связано с проведением диагностики тепловых сетей

16 июня 2025, 10:30, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

16 июня жители нескольких улиц Барнаула временно лишились горячего водоснабжения. Об этом сообщили в СГК.

Такие меры связаны с диагностикой магистрального трубопровода на улице Попова. Выявлять дефекты на теплосетях специалисты будут с помощью магнитного метода.

"Магнитный метод диагностики теплосетей применяется в трубопроводе без теплоносителя, это означает временное приостановление подачи горячей воды", – уточнили в организации.

С 09:00 16 июня до 19:00 18 июня горячей воды не будет в домах по следующим адресам:

ул. Монтажников: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11/1, 11/2, 12, 14, 16;

ул. Кавалерийская: 1, 3, 5, 7;

ул. Веры Кащеевой: 1, 2, 3, 4, 4в, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 17в, 19, 21, 23/1, 23/2, 25;

ул. Гущина: 154, 154д, 158, 160, 177, 177б, 179, 181, 181а;

ул. Попова: 2а, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 10/1, 10/2, 16, 18, 29, 31.

Напомним, без горячей воды также остались некоторые жители Центрального, Индустриального, Ленинского и Октябрьского районов Барнаула. 16 июня в краевой столице стартовал второй этап гидравлических испытаний, в рамках которых горячее водоснабжение ограничили в контурах М-23 (ТЭЦ-2) и М-32 (ТЭЦ-3): красный и оранжевый контуры на интерактивной карте. Узнать подробнее об испытаниях теплосетей можно здесь.