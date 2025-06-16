Второй этап испытаний теплосетей стартует в Барнауле с 16 июня. Где отключат горячую воду
Часть барнаульцев останется без горячей воды до 30 июня
16 июня 2025, 06:15, ИА Амител
С 16 июня в Барнауле начинается второй этап испытаний трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность, из-за чего в нескольких районах города отключат горячую воду, напомнили в СГК.
Гидравлические испытания и последующее устранение дефектов будут проводить до 30 июня в контурах М-23 (ТЭЦ-2) и М-32 (ТЭЦ-3). Энергетикам предстоит проверить 443 км трубопроводов.
Где не будет горячей воды?
В Индустриальном районе:
- микрорайон Мастерские;
- Квартал 2000;
- Лазурный;
- Лазурный 2;
- улица Попова;
- улица Малахова (от Власихинской до Взлетной);
- Павловский тракт;
- улица Попова;
- улица Трактовая;
- поселок Пригородный;
- поселок Новосиликатный;
- поселок Куета.
В Центральном районе без горячей воды останутся жители поселка Южного.
В Ленинском районе горячую воду отключат вблизи Китайского рынка и в районе гипермаркета "Алтай".
В Октябрьском районе горячей воды не будет на большей части Потока, от улицы Малахова до улиц 4-й Западной и Смирнова.
Будут ли отключать горячую воду дальше?
После 30 июня в городе пройдет еще два этапа гидравлических испытаний.
Третий этап стартует 7 июля и завершится 21 июля.
В этот период под отключение попадут жители района ВРЗ и Железнодорожного района в границе проспектов Строителей и Социалистического. Также Октябрьский район – вблизи парка "Изумрудный". Затронут отключения и центр города: проспекты Комсомольский и Ленина – до границы с улицей Партизанской. Из числа потребителей ТЭЦ-3 в этот период отключены будут и микрорайоны Докучаево, Дальние Черемушки, Дружный, кварталы 2033, 2036, 2037 и другие ближайшие.
Четвертый этап пройдет с 28 июля по 11 августа включительно.
Это часть потребителей на Потоке – в районе рынка, в части адресов улиц Октябрьского района: Чеглецова, Северо-Западная, Горно-Алтайская, пр. Калинина, микрорайон Жилплощадка и другие. Также – Железнодорожный район: на улице Матросова, Красноармейском проспекте, в районе вокзала. Кроме того, горячей воды в эти даты не будет в Ленинском, Железнодорожном и Индустриальном районах: в границах улиц Гущина, Советской Армии, Транзитной, Антона Петрова, Попова, Взлетной, Сиреневой, Балтийской, Власихинской.
Гидравлические испытания – это обязательный этап подготовки тепловых сетей к следующему отопительному сезону. Его задача – найти и отремонтировать ненадежные участки трубопроводов летом. Это позволит предотвратить серьезные аварии зимой.
17:49:47 10-06-2025
Опять страдать
08:20:16 16-06-2025
Гость (17:49:47 10-06-2025) Опять страдать... А мы уже первыми отстрадали!!!!
06:38:09 11-06-2025
Гость (17:49:47 10-06-2025) Опять страдать... Всего то 2 недели🤷
21:58:54 15-06-2025
НАРОД ну хватит позориться то, купите водонагреватели!!