Часть барнаульцев останется без горячей воды до 30 июня

16 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Фото: kevin Baquerizo / unsplash.com

С 16 июня в Барнауле начинается второй этап испытаний трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность, из-за чего в нескольких районах города отключат горячую воду, напомнили в СГК.

Гидравлические испытания и последующее устранение дефектов будут проводить до 30 июня в контурах М-23 (ТЭЦ-2) и М-32 (ТЭЦ-3). Энергетикам предстоит проверить 443 км трубопроводов.

Где не будет горячей воды?

В Индустриальном районе:

микрорайон Мастерские;

Квартал 2000;

Лазурный;

Лазурный 2;

улица Попова;

улица Малахова (от Власихинской до Взлетной);

Павловский тракт;

улица Попова;

улица Трактовая;

поселок Пригородный;

поселок Новосиликатный;

поселок Куета.

В Центральном районе без горячей воды останутся жители поселка Южного.

В Ленинском районе горячую воду отключат вблизи Китайского рынка и в районе гипермаркета "Алтай".

В Октябрьском районе горячей воды не будет на большей части Потока, от улицы Малахова до улиц 4-й Западной и Смирнова.

Будут ли отключать горячую воду дальше?

После 30 июня в городе пройдет еще два этапа гидравлических испытаний.

Третий этап стартует 7 июля и завершится 21 июля.

В этот период под отключение попадут жители района ВРЗ и Железнодорожного района в границе проспектов Строителей и Социалистического. Также Октябрьский район – вблизи парка "Изумрудный". Затронут отключения и центр города: проспекты Комсомольский и Ленина – до границы с улицей Партизанской. Из числа потребителей ТЭЦ-3 в этот период отключены будут и микрорайоны Докучаево, Дальние Черемушки, Дружный, кварталы 2033, 2036, 2037 и другие ближайшие.

Четвертый этап пройдет с 28 июля по 11 августа включительно.

Это часть потребителей на Потоке – в районе рынка, в части адресов улиц Октябрьского района: Чеглецова, Северо-Западная, Горно-Алтайская, пр. Калинина, микрорайон Жилплощадка и другие. Также – Железнодорожный район: на улице Матросова, Красноармейском проспекте, в районе вокзала. Кроме того, горячей воды в эти даты не будет в Ленинском, Железнодорожном и Индустриальном районах: в границах улиц Гущина, Советской Армии, Транзитной, Антона Петрова, Попова, Взлетной, Сиреневой, Балтийской, Власихинской.

Гидравлические испытания – это обязательный этап подготовки тепловых сетей к следующему отопительному сезону. Его задача – найти и отремонтировать ненадежные участки трубопроводов летом. Это позволит предотвратить серьезные аварии зимой.