Четыре высотных дома с подземными паркингами возведут в барнаульском лесном квартале
Дома будут выполнены в едином "природном" стиле
14 августа 2023, 09:18, ИА Амител
Проект ЖК на ул. 6-й Нагорной, 15в / Фото: Архитектурная мастерская Алексея Квасова
Жилой комплекс, состоящий из четырех корпусов от 16 до 24 этажей, возведут на ул. 6-й Нагорной в Барнауле. Он разместится в окружении уже строящихся домов, недалеко от медицинского кластера. В ЖК запроектировано почти 1200 квартир, в которых смогут проживать свыше 2600 человек. Проект мини-квартала представил на градсовете архитектор Алексей Квасов.
Меньше квартир, больше парковок
Участок под строительство имеет площадь 3 га. Работать на площадке будет компания "Союз", которая в конце января 2023 года выиграла торги по аренде земли. Архитекторы расположили жилые корпуса строго в соответствии с проектом планировки всего квартала. Его несколько лет назад приняли в мэрии.
Первый дом в ЖК будет 24-этажным с 334 квартирами. Второй – 16-этажным, он рассчитан на 190 квартир. Третий и четвертый дома будут 16-ти и 24-этажными. В сумме здесь построят 657 квартир. Всего в микрорайоне смогут проживать 2614 человек.
Площадка на ул. 6-й Нагорной, 15в / Фото: Архитектурная мастерская Алексея Квасова
Алексей Квасов отметил, что авторы уменьшили число квартир в сравнении с проектом планировки с 1317 до 1181, увеличили количество парковок и сделали безопасный двор без машин.
"Благоустройство с использованием естественных материалов, будут горки, озеленение. Дворы без проездов. Площадки, благоустройство, озеленение – все выдержано в соответствии с проектом планировки", – сказал Алексей Квасов.
Автомобили будущие жильцы смогут размещать вдоль домов (175 мест), а также в подземных паркингах. Они есть у каждого дома и размещены под общим двором. Всего под землей предусмотрено 336 машино-мест. Рядом с площадкой строительства в проекте заложен многоуровневый гаражный комплекс. Квасов пояснил, что "Союз" возводить его не намерен, однако у архитектора есть предложение о его концепции.
"Гаражный комплекс не в рамках нашего проекта. В этой застройке отсутствуют помещения общественного назначения, там нет магазинов, аптек. К разработчикам комплекса есть пожелания внедрить на первом этаже общественные объекты", – предложил архитектор.
Фасады зданий выполнены в природных цветах. Архитектор пояснил, что вдохновением стал лес, в котором появится ЖК. В отделке будут использованы клинкерная плитка под кирпич, деревянные и композитные панели.
"Мы проанализировали существующую застройку, строящиеся дома и выработали систему колористического решения. Взяли нейтральные оттенки, начиная от белого, серого, черного. Добавили бежевый, коричневый, которые присутствуют в окружающей среде", – отметил он.
Проблемный многоквартирник
Директор строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова попросила докладчика объяснить, по каким нормативам рассчитано число парковочных мест. По ее данным, машино-мест должно быть больше – 617.
"Мы руководствовались проектом планировки. Там 464 машино-места, а квартир было на 15-20% больше. Количество квартир уменьшили, а число парковок довели до 511. Проектом планировки заложен паркинг на 300 машино-мест, который закроет оставшиеся потребности", – объяснил Алексей Квасов.
Экс главный архитектор Барнаула Сергей Боженко обратил внимание, что между проектируемыми домами и объектами водоканала нет широкой проезжей улицы.
"Эти две зоны (жилая и коммунальная, – прим. ред.) должны быть разделены улицей для пропуска грузового и технологического транспорта. Транспортная схема микрорайона до конца не решена. В северной части проезд не закончен, оборван на полпути", – сказал он.
Алексей Квасов отметил, что ЖК разрабатывали строго по проекту планировки. В документе улицы не было, зато был проезд.
"Вопрос об отдельной улице проектом не рассматривался, и его необходимость должна быть обусловлена какими-то документами. Я не знаю, что на это ответить. В проекте планировки проезд есть, для функционирования микрорайона его хватает", – сказал он.
Проект планировки квартала / Фото: Архитектурная мастерская Алексея Квасова
Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев отметил, что улица, возможно, в этой части квартала и появится. Она будет обслуживать медицинские учреждения, которые расположены неподалеку.
"Этот вопрос оставлен на перспективу. Там рядом территория медицинского кластера, рассматривалась возможность обеспечить пассажирским транспортом через существующие дороги, которые идут на объекты здравоохранения. Пока вопрос в стадии проработки и не решен. Направления развития есть, но это последующая стадия проектирования", – сказал он.
Депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко был обеспокоен судьбой многоквартирного дома на ул. 6-й Нагорной, 31, который находится рядом с участком будущего ЖК:
"Он как бельмо в глазу, портит всю картину. Он практически в центре вашего комплекса".
Алексей Квасов ответил, что этот вопрос непростой: изначально у автора была информация, что объект заброшен. Но при исследовании участка выяснилось, что он жилой, но статус его не понятен.
"Проектом планировки он обойден. Если бы разработчики могли решить и снять этот вопрос тогда, они бы это сделали. Сегодня есть участок для освоения, конфигурация его понятна, она не затрагивает существующий объект, он выделен в независимую единицу со всеми необходимыми функциональными зонами обслуживания. Здесь присутствует какая-то недоработка на более ранних стадиях, когда нужно было снимать этот вопрос и формировать градостроительную структуру с учетом выноса объекта и переселения людей. В ближайшее время, можно предположить, что объект останется", – ответил архитектор.
В итоге проект ЖК решили утвердить без замечаний и рекомендаций.
09:23:41 14-08-2023
Ленточный бор решено уничтожить. А уж если строит собрались делайте Канатный доступным круглый год и причем за счет застройщика.
09:30:13 14-08-2023
когда тихий район в лесу из рекламы, с пением птичек и свежим воздухом, превращается в перенаселенный квартал человейников.
09:32:51 14-08-2023
Получается, что ничего кроме человейников Союз там возводить не планирует
09:40:05 14-08-2023
На этих выселках в каждой квартире будет авто, а парковок даже для половины квартир нет. Сразу закладывается почва для конфликтов
09:51:04 14-08-2023
Нафига! скоро домов будет больше чем жителей.
10:42:18 14-08-2023
Гость (09:51:04 14-08-2023) Нафига! скоро домов будет больше чем жителей.... Пустыми дома не стоят.
09:53:06 14-08-2023
Какая самка собаки разрешила лес рубить под эти человейники? Потом скажут, что им нужны школы и поликлиники и вырубят еще деревьев под них. Сколько можно? Правый берег Оби осваивайте, осушайте, делайте мелиорацию, вбивайте сваи и стройте, что вы в лес-то лезете?
10:43:00 14-08-2023
ыть (09:53:06 14-08-2023) Какая самка собаки разрешила лес рубить под эти человейники?... Пятно застройки свободно от леса.
14:25:42 14-08-2023
ыть (09:53:06 14-08-2023) Какая самка собаки разрешила лес рубить под эти человейники?... Задрали уже со своими человейниками. Один дятел сказал, обезъяны повторяют, ума не хватает понять модель словообразования. Человьи что ли там живут у вас, а?
20:38:02 14-08-2023
Гость (14:25:42 14-08-2023) Задрали уже со своими человейниками. Один дятел сказал, обез... правильно будет "человечники"
09:57:04 14-08-2023
Ленточный бор, это единственное наше достояние, будет уничтожено, так как строительный сектор, это все, что осталось в нашей экономике.
10:03:34 14-08-2023
ыть (09:53:06 14-08-2023) Какая самка собаки разрешила лес рубить под эти человейники?... Да не было там леса, не было. Там чьи-то поля были, ныне заброшенные. Другое дело, что дорога там одна, и та со Змеиногорского, то есть вечное стояние в пробках жителям обеспечено. А школа... Ну вон на Рублевке у нас вроде бы ни школы, ни поликлиники, ни отделения банка - ничего, живут. По крайней мере, не так давно не было ничего этого. Может, сейчас что поменялось, конечно.
10:20:08 14-08-2023
Окончательно хотят уничтожить реликтовый ленточный бор?! Ну да, земли то не хватает под человейники, мы же на острове живем. И что природного увидел застройщик в высоких цветных коробках? Вот дураки в СССР были, бор сохраняли! Запрещали строительство в бору в принципе. А тут современные менеджеры быстро приспособят бор - лес в Китай, а землю под застройку. Красота!
10:31:12 14-08-2023
Гость (10:20:08 14-08-2023) Окончательно хотят уничтожить реликтовый ленточный бор?! Ну ... Мы, конечно, не на острове) Но строить реально негде - с двух сторон река, с третьей - бор. В сторону аэропорта тоже уже двигаться некуда, только за него. А строить на другом берегу Оби - это утопия, ибо там пойма. Жилье будет не золотым, бриллиантовым. Ну и жить среди комаров и болот - то еще удовольствие. Это примерно как Новомарусино в Н-ске - дома посередь болота, загляденье просто)
11:32:07 14-08-2023
Гость (10:31:12 14-08-2023) Мы, конечно, не на острове) Но строить реально негде - с дву... А для кого строить? Население города уменьшается, уезжают люди за лучшей долей в другие регионы. А по Змеиногорскому тракту за Южным тоже река мешает строить? Или застройщик хочет просто место поближе к центру забрать? А за Власихой кто мешает строить? Около Казенной заимки? Место есть... И за реку идти не надо...
12:58:12 14-08-2023
Гость (11:32:07 14-08-2023) А для кого строить? Население города уменьшается, уезжают лю... Население как раз увеличивается. В 2000-м - 580 тысяч, в 2010-м - 612 тысяч, в 2021-м - 630 тысяч. И это только официально прописанных. Сколько еще приехавших. А сколько тех, кто улучшает свои жилищные условия - из землянки/барака переезжает в многоквартирный дом.
10:44:58 14-08-2023
Гость (10:20:08 14-08-2023) Окончательно хотят уничтожить реликтовый ленточный бор?! Ну ... Никто никаких деревьев рубить не собирается. Под ЖК запланированы свободные от леса участки. Вы вначале хотя бы поинтересовались вопросом. А то выглядите как малообразованный горлопан.
10:21:02 14-08-2023
Может не время
10:45:45 14-08-2023
Гость (10:21:02 14-08-2023) Может не время... В смысле не время? В августе? В этом году? В этом тысячелетии? Почему не время?
11:14:02 14-08-2023
Гость (10:45:45 14-08-2023) В смысле не время? В августе? В этом году? В этом тысячелети... ] --- раньше говорили: "Все для фронта, все для Победы". Тут ключевое слово "Все"
11:31:36 14-08-2023
Гость (11:14:02 14-08-2023) ... То есть по вашему во время СВО не строить, не отдыхать? А тех кто фильмы смотрит или в театры ходит, а не дай Бог ещё и в рестораны хаживает, то этих вообще расстрелять? Может вам голову подлечить?
11:58:20 14-08-2023
Гость (11:31:36 14-08-2023) То есть по вашему во время СВО не строить, не отдыхать? А те... Может вам голову подлечить? --- вы в театры и в рестораны ходите, пока другие жизнь отдают, чтобы вы в театры и рестораны ходили, а вам на это плевать, может вам совесть подлечить?
13:07:09 14-08-2023
Гость (11:58:20 14-08-2023) Может вам голову подлечить? --- вы в театры и в рестораны хо... Да, хожу в театры и рестораны. При этом отправляю необходимое для бойцов на фронт, по мере своих сил и возможностей. Проблем с совестью не испытываю.
14:30:20 14-08-2023
Гость (11:58:20 14-08-2023) Может вам голову подлечить? --- вы в театры и в рестораны хо... Вынь бошку из телевизора, болезный.
11:54:02 14-08-2023
В Москве уже настолько надули стекловатный ипотечный пузырь, что по оценкам самих риэлторов в новострое уже не продано порядка 70% квартир. У нас в элитарной стекловате - уже больше половины не продано. Что будет дальше - давно понятно. Стекловатники, когда они массово посыпятся, начнут массово сносить взрывами, как в Китае.
12:05:00 14-08-2023
Гость (11:54:02 14-08-2023) В Москве уже настолько надули стекловатный ипотечный пузырь,... в голове у тебя эти риэлторы поселились, которые такую чушь сказали. лечить тебя надо. уже неоднократно тут об этом писали. ты бы прислушался к тому, чтоо извне говорят. а не только к голосам в голове
12:22:29 14-08-2023
Гость (12:05:00 14-08-2023) в голове у тебя эти риэлторы поселились, которые такую чушь... Советую вам срочно лично сходить в психоневрологический диспансер и всё честно и открыто расскать там. Пока для вас ещё не поздно...
13:15:31 14-08-2023
Гость (12:22:29 14-08-2023) Гость (12:05:00 14-08-2023) в голове у тебя эти риэлт... АКПНД имени Эрдмана - это твой дом родной)
13:14:09 14-08-2023
Гость (11:54:02 14-08-2023) В Москве уже настолько надули стекловатный ипотечный пузырь,... Слушай, вернись к своему лечению, у тебя болезнь прогрессирует. Просто обрати внимание, что ничего из тобой сказанного не имеет документального подтверждения: стекловату при строительстве НЕ используют, используют другие безопасные и негорючие материалы, гугл в помощь; нет в Москве нераспроданных 70% новостроек, есть 47% (данные Форбс, апрель 2023 года); в Китае уничтожили ОДИН раз ОДИН город-призрак и то только потому, что он был построен мошенниками для отвода глаз при воровстве инвестиционных средств.
13:07:53 14-08-2023
Сейчас ищу квартиру ребенку, никаких новостроек. не рассматриваю. Тем более у черта на куличках. А люди хватают новостройки только изза ипотек и маткапиталов, да таждики заполонили.
13:12:24 14-08-2023
Пустых квартир нет, их расхватывают по нескольку штук ещё до начала строительства. Сейчас купить квартиру может каждый, цены на них вообще мизерные!
15:21:39 14-08-2023
Гость (13:12:24 14-08-2023) Пустых квартир нет, их расхватывают по нескольку штук ещё до... Цены на них вообще мизерные. - Ну кто-то отжог... Даже можно догадаться кто!
16:12:36 14-08-2023
Правильнее сказать - не цены на квартиры мизерные - они фантастически высоки, а доходы населения стали огромными!
16:50:43 14-08-2023
Гость (12:58:12 14-08-2023) Население как раз увеличивается. В 2000-м - 580 тысяч, в 201... Последние пять лет неуклонно падает. Правда был один прирост в 2019 году. Наросло 400 чел, но в остальном стабильно падаем. Отдали уже 19 место по численности населения Тольятти.