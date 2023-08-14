Дома будут выполнены в едином "природном" стиле

14 августа 2023, 09:18, ИА Амител



































































Проект ЖК на ул. 6-й Нагорной, 15в / Фото: Архитектурная мастерская Алексея Квасова

Жилой комплекс, состоящий из четырех корпусов от 16 до 24 этажей, возведут на ул. 6-й Нагорной в Барнауле. Он разместится в окружении уже строящихся домов, недалеко от медицинского кластера. В ЖК запроектировано почти 1200 квартир, в которых смогут проживать свыше 2600 человек. Проект мини-квартала представил на градсовете архитектор Алексей Квасов.

Меньше квартир, больше парковок

Участок под строительство имеет площадь 3 га. Работать на площадке будет компания "Союз", которая в конце января 2023 года выиграла торги по аренде земли. Архитекторы расположили жилые корпуса строго в соответствии с проектом планировки всего квартала. Его несколько лет назад приняли в мэрии.

Первый дом в ЖК будет 24-этажным с 334 квартирами. Второй – 16-этажным, он рассчитан на 190 квартир. Третий и четвертый дома будут 16-ти и 24-этажными. В сумме здесь построят 657 квартир. Всего в микрорайоне смогут проживать 2614 человек.

Площадка на ул. 6-й Нагорной, 15в / Фото: Архитектурная мастерская Алексея Квасова

Алексей Квасов отметил, что авторы уменьшили число квартир в сравнении с проектом планировки с 1317 до 1181, увеличили количество парковок и сделали безопасный двор без машин.

"Благоустройство с использованием естественных материалов, будут горки, озеленение. Дворы без проездов. Площадки, благоустройство, озеленение – все выдержано в соответствии с проектом планировки", – сказал Алексей Квасов.

Автомобили будущие жильцы смогут размещать вдоль домов (175 мест), а также в подземных паркингах. Они есть у каждого дома и размещены под общим двором. Всего под землей предусмотрено 336 машино-мест. Рядом с площадкой строительства в проекте заложен многоуровневый гаражный комплекс. Квасов пояснил, что "Союз" возводить его не намерен, однако у архитектора есть предложение о его концепции.

"Гаражный комплекс не в рамках нашего проекта. В этой застройке отсутствуют помещения общественного назначения, там нет магазинов, аптек. К разработчикам комплекса есть пожелания внедрить на первом этаже общественные объекты", – предложил архитектор.

Фасады зданий выполнены в природных цветах. Архитектор пояснил, что вдохновением стал лес, в котором появится ЖК. В отделке будут использованы клинкерная плитка под кирпич, деревянные и композитные панели.

"Мы проанализировали существующую застройку, строящиеся дома и выработали систему колористического решения. Взяли нейтральные оттенки, начиная от белого, серого, черного. Добавили бежевый, коричневый, которые присутствуют в окружающей среде", – отметил он.

Проблемный многоквартирник

Директор строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова попросила докладчика объяснить, по каким нормативам рассчитано число парковочных мест. По ее данным, машино-мест должно быть больше – 617.

"Мы руководствовались проектом планировки. Там 464 машино-места, а квартир было на 15-20% больше. Количество квартир уменьшили, а число парковок довели до 511. Проектом планировки заложен паркинг на 300 машино-мест, который закроет оставшиеся потребности", – объяснил Алексей Квасов.

Экс главный архитектор Барнаула Сергей Боженко обратил внимание, что между проектируемыми домами и объектами водоканала нет широкой проезжей улицы.

"Эти две зоны (жилая и коммунальная, – прим. ред.) должны быть разделены улицей для пропуска грузового и технологического транспорта. Транспортная схема микрорайона до конца не решена. В северной части проезд не закончен, оборван на полпути", – сказал он.

Алексей Квасов отметил, что ЖК разрабатывали строго по проекту планировки. В документе улицы не было, зато был проезд.

"Вопрос об отдельной улице проектом не рассматривался, и его необходимость должна быть обусловлена какими-то документами. Я не знаю, что на это ответить. В проекте планировки проезд есть, для функционирования микрорайона его хватает", – сказал он.

Проект планировки квартала / Фото: Архитектурная мастерская Алексея Квасова

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев отметил, что улица, возможно, в этой части квартала и появится. Она будет обслуживать медицинские учреждения, которые расположены неподалеку.

"Этот вопрос оставлен на перспективу. Там рядом территория медицинского кластера, рассматривалась возможность обеспечить пассажирским транспортом через существующие дороги, которые идут на объекты здравоохранения. Пока вопрос в стадии проработки и не решен. Направления развития есть, но это последующая стадия проектирования", – сказал он.

Депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко был обеспокоен судьбой многоквартирного дома на ул. 6-й Нагорной, 31, который находится рядом с участком будущего ЖК:

"Он как бельмо в глазу, портит всю картину. Он практически в центре вашего комплекса".

Алексей Квасов ответил, что этот вопрос непростой: изначально у автора была информация, что объект заброшен. Но при исследовании участка выяснилось, что он жилой, но статус его не понятен.

"Проектом планировки он обойден. Если бы разработчики могли решить и снять этот вопрос тогда, они бы это сделали. Сегодня есть участок для освоения, конфигурация его понятна, она не затрагивает существующий объект, он выделен в независимую единицу со всеми необходимыми функциональными зонами обслуживания. Здесь присутствует какая-то недоработка на более ранних стадиях, когда нужно было снимать этот вопрос и формировать градостроительную структуру с учетом выноса объекта и переселения людей. В ближайшее время, можно предположить, что объект останется", – ответил архитектор.

В итоге проект ЖК решили утвердить без замечаний и рекомендаций.