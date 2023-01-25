Три площадки приобрела одна компания, которая отдала за них 125 млн рублей

25 января 2023, 08:01, ИА Амител

ЖК "Серебряный бор" / Источник: "Дом.рф"

Аукцион, на котором разыграли три земельных участка в квартале "Нагорный" в Барнауле, прошёл с ажиотажем. Участие в торгах приняли восемь крупных строительных компаний: из-за высокого спроса стоимость земли выросла в несколько раз. Теперь компания-победитель сможет возвести на площадке семь домов 16-25 этажей.

Три участка – один победитель

Разыгранные земли располагаются на ул. 6-й Нагорной. На трёх площадках 0,7, 0,8 и 3 га, согласно проекту планировки квартала, можно построить семь высотных домов, а также подземные и наземные парковки.

Проект планировки квартала "Нагорный", красным выделены границы участков, выставленных на торги / Источник: "Архи Групп"

Согласно информации, опубликованной на сайте torgi.gov.ru, торги заинтересовали десять барнаульских застройщиков, но некоторые девелоперы участвовали в аукционе от лица сразу двух компаний. Поэтому всего участников было 12:

"ДомСтрой-Барнаул22" (среди учредителей – Олег Коршунов, Максим Банных, Андрей Козлов, всего – шесть бизнесменов);

"Серебряный бор" и "Олимп" предпринимателя Андрея Комякова;

СЗ "Алгоритм-Алтай" и "Алгоритм-Строй" (входит в ГК "Алгоритм");

СЗ "Шотландия" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных);

"Строительная инициатива" Юрия Гатилова;

СЗ "Октябрь" Владислава Шонии;

СЗ "Вира Урбан" (входит в ГК "Вира-Строй", зарегистрированную в Новосибирске);

ООО "ГНБ" (руководитель компании Алексей Ямщиков является одним из учредителей строительной фирмы "Стройком");

ООО "Инвест А" (руководитель Владимир Никитин);

ООО "АВАстрой" (руководитель Александр Агафонов).

По итогам торгов победителем признана компания "Шотландия" семьи Отмашкиных: она предложила максимальную цену для всех трёх участков. Так, за площадку 0,7 га фирма отдала 28 млн рублей (при начальной цене 6,8 млн рублей), за 0,8 га – 36 млн (стартовали торги с 9,1 млн рублей), за 3 га – 61 млн рублей (начальная цена – 26,8 млн рублей).

Всего участки обошлись девелоперу в 125 млн рублей. Теперь он должен в течение 10 лет и 8 месяцев освоить площадку: именно на этот срок земли передают застройщику в аренду.

Развивающийся район

В квартале "Нагорный" сейчас построено четыре многоквартирных дома. В 2021 году две "свечки" сдала компания "Домстрой", с 2020 года на площадке начала работать "Строительная перспектива". Она также возвела два дома, ещё четыре сейчас строит. Всего же микрорайон рассчитан на 15 высоток.

В квартале также запроектированы школа на 1100 мест со спортивным ядром, детский сад на 300 мест, два многоярусных гаража-стоянки на 150 и 300 машино-мест и шесть подземных стоянок на 623 места для автомобилей. Дополнительно 690 парковочных мест предусмотрено во дворах домов.

На придомовых территориях, согласно проекту, планируется разместить площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой и хозяйственного назначения. В юго-западной части квартала проектировщики предусмотрели площадку для выгула собак. Большое внимание уделено озеленению: в квартале заложены аллеи и парковые зоны.