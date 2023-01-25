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Десять застройщиков бились за участки на Горе, где запроектированы семь "небоскрёбов"

Три площадки приобрела одна компания, которая отдала за них 125 млн рублей

25 января 2023, 08:01, ИА Амител

ЖК
ЖК "Серебряный бор" / Источник: "Дом.рф"

Аукцион, на котором разыграли три земельных участка в квартале "Нагорный" в Барнауле, прошёл с ажиотажем. Участие в торгах приняли восемь крупных строительных компаний: из-за высокого спроса стоимость земли выросла в несколько раз. Теперь компания-победитель сможет возвести на площадке семь домов 16-25 этажей.

Три участка – один победитель

Разыгранные земли располагаются на ул. 6-й Нагорной. На трёх площадках 0,7, 0,8 и 3 га, согласно проекту планировки квартала, можно построить семь высотных домов, а также подземные и наземные парковки. 

Проект планировки квартала "Нагорный", красным выделены границы участков, выставленных на торги / Источник: "Архи Групп"

Согласно информации, опубликованной на сайте torgi.gov.ru, торги заинтересовали десять барнаульских застройщиков, но некоторые девелоперы участвовали в аукционе от лица сразу двух компаний. Поэтому всего участников было 12:

"ДомСтрой-Барнаул22" (среди учредителей – Олег Коршунов, Максим Банных, Андрей Козлов, всего – шесть бизнесменов);
"Серебряный бор" и "Олимп" предпринимателя Андрея Комякова;
СЗ "Алгоритм-Алтай" и "Алгоритм-Строй" (входит в ГК "Алгоритм");
СЗ "Шотландия" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных);
"Строительная инициатива" Юрия Гатилова;
СЗ "Октябрь" Владислава Шонии;
СЗ "Вира Урбан" (входит в ГК "Вира-Строй", зарегистрированную в Новосибирске);
ООО "ГНБ" (руководитель компании Алексей Ямщиков является одним из учредителей строительной фирмы "Стройком");
ООО "Инвест А" (руководитель Владимир Никитин);
ООО "АВАстрой" (руководитель Александр Агафонов).

По итогам торгов победителем признана компания "Шотландия" семьи Отмашкиных: она предложила максимальную цену для всех трёх участков. Так, за площадку 0,7 га фирма отдала 28 млн рублей (при начальной цене 6,8 млн рублей), за 0,8 га – 36 млн (стартовали торги с 9,1 млн рублей), за 3 га – 61 млн рублей (начальная цена – 26,8 млн рублей).

Всего участки обошлись девелоперу в 125 млн рублей. Теперь он должен в течение 10 лет и 8 месяцев освоить площадку: именно на этот срок земли передают застройщику в аренду.

Развивающийся район

В квартале "Нагорный" сейчас построено четыре многоквартирных дома. В 2021 году две "свечки" сдала компания "Домстрой", с 2020 года на площадке начала работать "Строительная перспектива". Она также возвела два дома, ещё четыре сейчас строит. Всего же микрорайон рассчитан на 15 высоток.

В квартале также запроектированы школа на 1100 мест со спортивным ядром, детский сад на 300 мест, два многоярусных гаража-стоянки на 150 и 300 машино-мест и шесть подземных стоянок на 623 места для автомобилей. Дополнительно 690 парковочных мест предусмотрено во дворах домов.

На придомовых территориях, согласно проекту, планируется разместить площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой и хозяйственного назначения. В юго-западной части квартала проектировщики предусмотрели площадку для выгула собак. Большое внимание уделено озеленению: в квартале заложены аллеи и парковые зоны.

  

 

Комментарии 13

  • Цитата: запроектированы семь "небоскрёбов" ***** На ютьюбе полно роликов об ужасах выживания в высотных человейниках в условиях отключения электричества и зимы в одной "недостране", посмотрев которые, навсегда отпадает желание жить в таких.
    25 января, Гость   Ответить
  • этим из Шотландии надо предложить чтобы уезжали туда, раз она им так нравится. Где патриотизм?
    25 января, Гость   Ответить
  • Совсем уже. Какой развивающийся район!? Развивают инфраструктуру. А она предполагается? Где дороги? Где школы, поликлиники? Санатории сносить будут? Краевая больница, поликлиника, госпиталь, санатории для поправки здоровья, международная трасса, дорога военного назначения? Все не нужно? Что с коммуникациями, они есть? Что за бездарь в архитектуре? Или поделились? А может, людей с территории выживают? Зачем столько населения в Сибири? Хотя... Томенко же дал понять, что население ему не нужно, потому и "удерживать никого не буду"?
    25 января, Гость   Ответить
  • Что это за «недострана», товарищ?
    25 января, Гость   Ответить
  • Патриарх алтайского бизнеса как его назвали некоторые СМИ реально крут - всех положил на лопатки. Браво!
    25 января, Гость   Ответить
  • Небоскребы в 16-25 этажей, мост 200 метров = два года... Что с нами не так ?
    25 января, Гость   Ответить
  • Всех жуликов перечислили.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, в человейниках ведь человьи живут?
    25 января, Гость   Ответить
  • а ютьюбе полно роликов об ужасах выживания в высотных человейниках в условиях отключения электричества и зимы в одной "недостране", посмотрев которые, навсегда отпадает желание жить в таких. ***** Сталинка, ты со своим ютьюбом и угрозами отключения электричества в высотных домах даже веселить перестал. Ты реально стал раздражать. Ну нельзя же таким тупым быть. Какой ютьюб? Там тебе любой дебил расскажет про свои взгляды на жизнь. Нужно же информацию не всю внимать, нужно же ее как то критически оценивать. Я понимаю, что ты уже пенс, и тебя не переделать, но по крайней мере ты свои замечания в общество как то фильтруй. Езжай уже в свою поганую пшекию. Здесь хоть чище станет.
    25 января, Гость   Ответить
  • Вот и секрет стоимости квадрата нового жилья! А администрация эту новость как победу подносит! Куда эти миллионы застройщик заложит в уменьшение своей моржи? А потом на каждом углу крики: Как так, край нищий, а цены на квартиры ого-го! Все идет с "головы" с управления края.
    25 января, Гость   Ответить
  • В 70-80-х годах мы, школьники, на субботниках сажали деревья. Теперь все эти деревья спилили. Где заправку воткнули, где мойку. Лес на горе трогать было нельзя-реликтовый ленточный бор. А сейчас каким-то образом лес превратился в просто "деревья", которые наша власть спокойно позволяет вырубать.
    25 января, Гость   Ответить
  • Что с коммуникациями, они есть? - Забор воды из Оби - она рядом и слив туда же.
    25 января, Гость   Ответить
  • А полторы!! тысячи авто по воздуху будут летать? Не заметили, что Змеиногорский тракт перегружен?
    25 января, Гость   Ответить
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