Гендиректор "Алтайлеса" рассказал, как компания живет под санкциями

31 января 2024, 09:00, ИА Амител

Фото:предоставлено холдингом "Алтайлес"

Четыре западные компании задолжали холдингу "Алтайлес" около 1 млн евро по незакрытым контрактам. Сейчас между предприятием и западными партнерами идут суды, сообщил amic.ru генеральный директор холдинга "Алтайлес" Иван Ключников.

"Мы разделены судебной юрисдикцией, они судятся сами по себе, а мы – сами по себе, но еще через Казахстан есть варианты суда. Где-то удается договориться во внесудебном порядке. Пока же у них есть алиби, что Россия находится под санкциями, нам закрыли SWIFT, соответственно, деньги они перечислить не могут. У нас увеличились затраты по проекту, теперь мы бесконечно совещаемся, каждый день стоит 10 тысяч евро. Взаимоотношения с китайскими партнерами складываются хорошо", – пояснил Иван Ключников.

По словам Ключникова, в целом влияние санкций на их компанию небольшое. В данный момент руководство имеет хороших технических специалистов и находит альтернативные решения поставкам из-за рубежа. Разработаны алгоритмы, как завезти детали от малой до большой, пояснил Ключников.

2023 год из-за роста цен и затрат на фонд оплаты труда начался для компании сложно, однако во второй половине года наметился подъем, адаптировались к изменениям, подчеркнул директор холдинга. Сейчас намерены зайти в Кемеровскую область, чтобы сделать там "копию" Павловского ДОКа, отметил он.