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Четыре западные компании задолжали холдингу "Алтайлес" около миллиона евро

Гендиректор "Алтайлеса" рассказал, как компания живет под санкциями

31 января 2024, 09:00, ИА Амител

Фото:предоставлено холдингом "Алтайлес"
Фото:предоставлено холдингом "Алтайлес"

Четыре западные компании задолжали холдингу "Алтайлес" около 1 млн евро по незакрытым контрактам. Сейчас между предприятием и западными партнерами идут суды, сообщил amic.ru генеральный директор холдинга "Алтайлес" Иван Ключников.

"Мы разделены судебной юрисдикцией, они судятся сами по себе, а мы – сами по себе, но еще через Казахстан есть варианты суда. Где-то удается договориться во внесудебном порядке. Пока же у них есть алиби, что Россия находится под санкциями, нам закрыли SWIFT, соответственно, деньги они перечислить не могут. У нас увеличились затраты по проекту, теперь мы бесконечно совещаемся, каждый день стоит 10 тысяч евро. Взаимоотношения с китайскими партнерами складываются хорошо", – пояснил Иван Ключников.

По словам Ключникова, в целом влияние санкций на их компанию небольшое. В данный момент руководство имеет хороших технических специалистов и находит альтернативные решения поставкам из-за рубежа. Разработаны алгоритмы, как завезти детали от малой до большой, пояснил Ключников.

2023 год из-за роста цен и затрат на фонд оплаты труда начался для компании сложно, однако во второй половине года наметился подъем, адаптировались к изменениям, подчеркнул директор холдинга. Сейчас намерены зайти в Кемеровскую область, чтобы сделать там "копию" Павловского ДОКа, отметил он.

Алтайский край суд санкции бизнес

Комментарии 7

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Гость

09:09:33 31-01-2024

Вот кто народное достояние за бугор составами гонет в виде сырья?

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Гость

09:32:02 31-01-2024

Вообще то если не знаешь- то не пиши . Они отправляют за границу готовую продукцию. У них даже ветки , щепа не пропадает.Всё в работу идёт.Один только завод в Павловске чего стоит. А их по краю 7.ОГромные объёмы делают.

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ВВП

09:51:38 31-01-2024

Гость (09:32:02 31-01-2024) Вообще то если не знаешь- то не пиши . Они отправляют за гра... Вы давно в Павловском бору были? Съездите, полюбуйтесь, только опушки и остались. А в центре скоро степь да степь кругом, с короедом борются. Что при советах короед не водился.

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Гость

11:40:20 31-01-2024

ВВП (09:51:38 31-01-2024) Вы давно в Павловском бору были? Съездите, полюбуйтесь, толь... В советское время все леса регулярно обрабатывались от короеда и прочих насекомых ,а сегодня борьба заключается в срезке леса ,вот и остаётся пустыня после этих новых собственников леса ,а про восстановление лесов вообще никто не ведёт разговор ,по логике сколько срезал ,столько и произведи посадок леса ,если не в двое больше .

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ВВП

09:41:21 31-01-2024

Он имеет ввиду дочерние компании из прибалтики?))

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Гость

09:44:26 31-01-2024

Папа Карло столько Буратин заграницу отправил, от большой любви к родине

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Грыша

12:18:59 31-01-2024

Оффшор.. Вывел туда денюжку а оттуда кукиш...

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