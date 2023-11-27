Лес – рубить, пчел – защитить. Что обсудят депутаты на последней осенней сессии АКЗС

Предпоследняя в 2023 году сессия обещает стать весьма дискуссионной

27 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

30 ноября депутаты Алтайского Заксобрания соберутся на предпоследнюю в 2023 году сессию. Самым главным вопросом, который рассмотрят народные избранники, ожидаемо станет бюджет на предстоящий год. Помимо него, в повестке значатся несколько ключевых законопроектов. Amic.ru подготовил обзор основных вопросов сессии.

Казна на предстоящий год

Депутаты в окончательном, втором чтении примут бюджет на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов. Ко второму чтению, как и предполагалось, стал известен объем федеральной поддержки на следующий год – согласно проекту закона, он составит более 5,7 млрд рублей. Больше миллиарда поступит в Фонд развития региона, 600 миллионов – по программе модернизации образования. Таким образом, доходы казны достигнут 149,1 млрд рублей. Расходы увеличатся на 6,1 млрд рублей и составят 164,1 млрд рублей, дефицит будет равен 15 млрд рублей. Впрочем, цифры эти не окончательные. В течение года в край будут прибывать дополнительные ресурсы.

Выбирать президента – за счет региона

Кроме того, депутаты намерены "отредактировать" краевой Кодекс о выборах и референдумах. Поправки продиктованы изменением федерального законодательства. Согласно документу, Алтайский край сможет участвовать в финансировании подготовки и проведении выборов федерального уровня (президента и Госдумы). При этом объем средств, который должен будет вложить регион, в документе не прописан.

Примечательно, что ранее аналогичное постановление – правда, не в отношении выборов, а нацпроектов – приняло правительство РФ: теперь вложения регионов в нацпроекты (ранее их финансировало государство) с 2024 по 2026 год вырастут с 1 до 8%. В 2026 году расходы могут превысить миллиард рублей.

Кроме того, депутаты намерены освободить членов краевого избиркома с правом решающего голоса и членов других избирательных комиссий от ответственности за нарушения, вызванные конфликтом интересов или неисполнением антикоррупционных требований. Избежать наказания такие лица смогут в случае, если следствие признало, что нарушения были допущены по независящим от них обстоятельствам.

Лесхозам разрешат заготавливать и продавать древесину

А еще депутаты на ноябрьской сессии попросят Госдуму разрешить государственным лесхозам вести коммерческую деятельность. По словам главы комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергея Серова, полномочия по охране, защите и воспроизводству лесов переданы на региональный уровень. Ежегодно эти мероприятия финансируются государством всего на 20%, что недостаточно для полноценной работы, считает народный избранник.

Он привел цифры: чтобы защитить леса от пожаров, в год региону нужно около 575,7 млн рублей, однако в 2023 году краю на эти цели выделили всего 128,7 млн рублей. Урезали и финансирование работ по лесовосстановлению: в этом году регион получил 63,6 млн рублей из необходимых 111,2 млн рублей.

Депутаты считают, что решить проблему нехватки средств можно предоставив лесхозам (в Алтайском крае их два – КАУ "Алтайлес" и КАУ "Боровлянский лесхоз") право вести коммерческую деятельность. Организации будут вырубать спелые и перестойные деревья, а также продавать их. А выручку направлять на "мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, не профинансированные бюджетом".

Пчелам – защиту от агрохимикатов

Именно с этой целью народные избранники намерены внести поправки в закон "О пчеловодстве". По действующему законодательству аграрии должны минимум за три дня публиковать в районных газетах объявления о том, что в границах участков, расположенных на расстоянии до семи километров от населенных пунктов, пройдет обработка полей пестицидами. При этом конкретные даты не указывались, из-за чего пчеловоды не могли вовремя изолировать улья.

И народные избранники решили эту норму изменить. Теперь, помимо конкретной даты применения пестицидов и кадастрового номера участка, в объявлении должен будет указываться адрес либо местоположение территории, где пройдут протравы, способ, наименования и дозировка пестицидов, а также рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях. Данную информацию фермеры должны будут разместить в СМИ не ранее чем за десять и не позднее чем за пять дней до применения химикатов. Поправки вступят в силу в регионе с 1 сентября 2024 года.

Чиновников в Счетной палате станет больше

Также на ноябрьской сессии депутаты АКЗС увеличат численность Счетной палаты с 35 до 40 человек. Такая мера вызвана расширением полномочий органа и, как следствие, ростом нагрузки на сотрудников, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В частности, Счетная палата теперь должна "оценивать реализуемость, риски и результаты достижения целей социально-экономического развития Алтайского края", контролировать внутренний и внешний долг региона и выполнять ряд других функций. Дополнительные пять человек обойдутся бюджету региона в 9,5 млн рублей.

Что еще обсудят депутаты?

КПРФ предложит передать полномочия правительства по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт МКД парламенту. А либерал-демократы выйдут с инициативой снизить транспортный налог на водный транспорт.

В окончательном, втором чтении рассмотрят проект закона об общественных наставниках для трудных подростков, а муниципальным депутатам разрешат иметь помощников и за счет бюджета проходить диспансеризацию в медицинских организациях. Кроме того, на сессии депутаты переназначат руководителей нескольких дорожных управлений: Южного ДСУ (Сергей Разумов), Юго-Западного ДСУ (Игорь Левин), Северо-Восточного ДСУ (Роман Сомов), Северо-Западного ДСУ (Сергей Гуляев), Центрального ДСУ (Дмитрий Эйхлер). Полномочия с ними продлили до конца 2026 года.

Подробный репортаж с сессии Алтайского Заксобрания читайте на amic.ru в четверг, 30 ноября.