Четырехдневная магнитная буря. Насколько мощной она будет и когда закончится?
Некоторые ученые полагают, что солнечная активность может повлиять на метеозависимых людей
23 августа 2023, 12:44, ИА Амител
Фото: pixabay.com
На Землю придет мощная магнитная буря. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Отмечается, что вспышка солнечной активности будет воздействовать на нашу планету целых четыре дня.
Рассказываем, на сколько мощной будет магнитная буря, как она на нас повлияет и когда закончится.
1
Когда на Землю придёт мощная четырехдневная магнитная буря?
На самом деле, она уже идёт. Как следует из данных лаборатории солнечной астрономии, магнитосфера вошла в возбужденное состояние еще 22 августа. А продлится нестабильный период до 26 августа.
2
Когда магнитная буря будет на пике?
Своего пика магнитные возмущения достигнут в субботу, 26 августа. По оценке лаборатории, колебания достигнут уровня G1. При этом мощность магнитной бури составит 4 балла. Впрочем, есть вероятность и более "сурового" сценария - 5-балльной активности.
3
Насколько мощной будет магнитная буря?
На самом деле, это не слишком мощная магнитная буря. По классификации, которую использует лаборатория, 4 балла - это слабая магнитная буря.
Впрочем, есть специалисты, которые убеждены: даже такие небольшие возмущения способны повлиять на людей. По крайней мере, их ощутят на себе метеозависимые люди.
4
Как магнитная буря повлияет на людей?
То, что она влияет, на самом деле не доказано. У теории магнитных бурь есть как сторонники, так и противники.
5
На что жалуются метеозависимые люди во время магнитных бурь?
- головокружение и мигрень;
- скачки давления;
- учащенное сердцебиения;
- трудности в дыхании;
- бессонница;
- раздражительность и тревожность;
- переутомление;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
6
Как пережить магнитную бурю, не испытывая дискомфорта?
Есть только общие советы: не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, пить больше воды, заняться физической активностью и побольше гулять на свежем воздухе. Тогда вы точно намного легче перенесете магнитную бурю.
14:33:28 23-08-2023
что то странное. вот только была недавно и опять
15:01:29 23-08-2023
Главное, что бы не ковид или грипп какой-нибудь опасный. Магнитные бури можно пережить, а вот корону - не факт. Особенно мужикам, особенно за 40.
15:42:15 23-08-2023
Ну раз буря, лучше я дома посижу) Знаю я как голова в такие дни сильно раскалывается.
09:30:00 24-08-2023
Бессоница одолела,
18:55:29 24-08-2023
У меня уже 3 день голова раскалывается,ничего не помогает