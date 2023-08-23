Некоторые ученые полагают, что солнечная активность может повлиять на метеозависимых людей

23 августа 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: pixabay.com

На Землю придет мощная магнитная буря. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Отмечается, что вспышка солнечной активности будет воздействовать на нашу планету целых четыре дня.

Рассказываем, на сколько мощной будет магнитная буря, как она на нас повлияет и когда закончится.

1 Когда на Землю придёт мощная четырехдневная магнитная буря? На самом деле, она уже идёт. Как следует из данных лаборатории солнечной астрономии, магнитосфера вошла в возбужденное состояние еще 22 августа. А продлится нестабильный период до 26 августа.

2 Когда магнитная буря будет на пике? Своего пика магнитные возмущения достигнут в субботу, 26 августа. По оценке лаборатории, колебания достигнут уровня G1. При этом мощность магнитной бури составит 4 балла. Впрочем, есть вероятность и более "сурового" сценария - 5-балльной активности.

3 Насколько мощной будет магнитная буря? На самом деле, это не слишком мощная магнитная буря. По классификации, которую использует лаборатория, 4 балла - это слабая магнитная буря. Впрочем, есть специалисты, которые убеждены: даже такие небольшие возмущения способны повлиять на людей. По крайней мере, их ощутят на себе метеозависимые люди.

4 Как магнитная буря повлияет на людей? То, что она влияет, на самом деле не доказано. У теории магнитных бурь есть как сторонники, так и противники.

5 На что жалуются метеозависимые люди во время магнитных бурь? головокружение и мигрень;

скачки давления;

учащенное сердцебиения;

трудности в дыхании;

бессонница;

раздражительность и тревожность;

переутомление;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.