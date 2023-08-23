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Четырехдневная магнитная буря. Насколько мощной она будет и когда закончится?

Некоторые ученые полагают, что солнечная активность может повлиять на метеозависимых людей

23 августа 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На Землю придет мощная магнитная буря. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Отмечается, что вспышка солнечной активности будет воздействовать на нашу планету целых четыре дня.

Рассказываем, на сколько мощной будет магнитная буря, как она на нас повлияет и когда закончится.

1

Когда на Землю придёт мощная четырехдневная магнитная буря?

На самом деле, она уже идёт. Как следует из данных лаборатории солнечной астрономии, магнитосфера вошла в возбужденное состояние еще 22 августа. А продлится нестабильный период до 26 августа.
2

Когда магнитная буря будет на пике?

Своего пика магнитные возмущения достигнут в субботу, 26 августа. По оценке лаборатории, колебания достигнут уровня G1. При этом мощность магнитной бури составит 4 балла. Впрочем, есть вероятность и более "сурового" сценария - 5-балльной активности.
3

Насколько мощной будет магнитная буря?

На самом деле, это не слишком мощная магнитная буря. По классификации, которую использует лаборатория, 4 балла - это слабая магнитная буря.
Впрочем, есть специалисты, которые убеждены: даже такие небольшие возмущения способны повлиять на людей. По крайней мере, их ощутят на себе метеозависимые люди.
4

Как магнитная буря повлияет на людей?

То, что она влияет, на самом деле не доказано. У теории магнитных бурь есть как сторонники, так и противники.
5

На что жалуются метеозависимые люди во время магнитных бурь?

  • головокружение и мигрень;
  • скачки давления;
  • учащенное сердцебиения;
  • трудности в дыхании;
  • бессонница;
  • раздражительность и тревожность;
  • переутомление;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.
6

Как пережить магнитную бурю, не испытывая дискомфорта?

Есть только общие советы: не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, пить больше воды, заняться физической активностью и побольше гулять на свежем воздухе. Тогда вы точно намного легче перенесете магнитную бурю.
Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
магнитные бури

Комментарии 5

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что то

14:33:28 23-08-2023

что то странное. вот только была недавно и опять

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Вальтер

15:01:29 23-08-2023

Главное, что бы не ковид или грипп какой-нибудь опасный. Магнитные бури можно пережить, а вот корону - не факт. Особенно мужикам, особенно за 40.

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Максим

15:42:15 23-08-2023

Ну раз буря, лучше я дома посижу) Знаю я как голова в такие дни сильно раскалывается.

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Валя

09:30:00 24-08-2023

Бессоница одолела,

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Марита

18:55:29 24-08-2023

У меня уже 3 день голова раскалывается,ничего не помогает

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