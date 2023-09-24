Новое производство будет рассчитано на 33 рабочих места

24 сентября 2023, 18:03, ИА Амител

Проект цеха на ул. Германа Титова, 1е / Фото: ООО Архитекрурно-конструкторское бюро "АРКОН"

На ул. Германа Титова, 1е (пересечение с пр. Ленина) в Барнауле построят новые производственные площади. Здесь заработает цех по пошиву одежды. Проект здания еще осенью 2022 года презентовали на градсовете. А осенью 2023-го экспертиза выдала положительное заключение проекта. Интересно, что на ул. Германа Тотова, 1е, уже есть цех, а новый объект появится по соседству.

Инвестором проекта выступает предприниматель Наталья Кузнецова. Ей же принадлежит существующее предприятие по пошиву одежды.

Площадка строительства на ул. Германа Титова, 1е / Фото: ООО Архитектурно-конструкторское бюро "АРКОН"

Новое здание будет четырехэтажным (включая подземный), со складскими помещениями. В подвале и на первом этаже предусмотрены складские и подсобные помещения, санузел, душевая. На втором – швейный цех, на третьем – администрация и еще два санузла.

Общая площадь объекта составит почти 500 квадратных метров. Производство позволит обеспечить 33 новых рабочих места. Возведут здание по технологии сэндвич-панелей. Фасады здания будут выполнены в сером цвете. Для цеха предусмотрено пять машино-мест.