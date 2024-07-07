Четырехлетнюю девочку сбили во дворе многоэтажки в Новоалтайске

Ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованных авто

07 июля 2024, 08:01, ИА Амител

Место аварии в Новоалтайске / Фото: "Инцидент Барнаул"

Четырехлетняя девочка пострадала в результате ДТП во дворе дома № 13 на улице Прудской в Новоалтайске. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", в ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали, что автомобиль наехал на ребенка, когда та выбежала из-за припаркованных машин.

Инцидент произошел 5 июля в 19:46 – время зафиксировали камеры видеонаблюдения. 37-летний мужчина за рулем Toyota RAV4, проезжая по двору, не заметил ребенка и допустил наезд на нее.

В результате ДТП девочка с травмами различной степени тяжести госпитализирована в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи".