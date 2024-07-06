В Петербурге задержали мужчину, устроившего смертельное ДТП в Барнауле

Водитель скрывался с октября 2022 года

06 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Наезд на сторожевую будку в Барнауле / Фото "Инцидент Барнаул"

В Санкт-Петербурге задержали 59-летнего виновника смертельного ДТП в Барнауле, которое случилось в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Почти полтора года назад мужчина не справился с управлением фуры, когда выезжал на проспект Космонавтов, и наехал на сторожевую будку, в которой находился человек. Пострадавший погиб, а водитель скрылся и избегал правосудия.

"У дома № 6 по Большой Подьяческой улице был задержан неработающий 59-летний местный житель. Он доставлен в отдел полиции, о чем сообщено инициатору розыска", – заявили в МВД.

Предположительно, теперь виновника ДТП доставят в Алтайский край, где его ждет уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ.