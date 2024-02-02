Четырехлетнюю мумию мужчины обнаружили в Ленинградской области

Признаков насильственной смерти на теле не выявили

02 февраля 2024, 16:53, ИА Амител

Форма российской полиции / Фото: amic.ru

В Гатчинском районе Ленинградской области нашли тело мужчины, которое четыре года пролежало в частном доме в деревне Старо-Сиверское. Как сообщает телеканал "360", об этом заявили в ГУ СК по региону.

По предварительной информации, мумифицированное тело принадлежит мужчине 1974 года рождения. Признаков насильственной смерти судебно-медицинская экспертиза не обнаружила.

"Предположительно, она наступила около четырех лет назад", – заявили в СК.Сейчас следователи продолжают проверку. По результатам проверочных мероприятий СК примет процессуальное решение.