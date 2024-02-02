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Четырехлетнюю мумию мужчины обнаружили в Ленинградской области

Признаков насильственной смерти на теле не выявили

02 февраля 2024, 16:53, ИА Амител

Форма российской полиции / Фото: amic.ru
Форма российской полиции / Фото: amic.ru

В Гатчинском районе Ленинградской области нашли тело мужчины, которое четыре года пролежало в частном доме в деревне Старо-Сиверское. Как сообщает телеканал "360", об этом заявили в ГУ СК по региону.

По предварительной информации, мумифицированное тело принадлежит мужчине 1974 года рождения. Признаков насильственной смерти судебно-медицинская экспертиза не обнаружила.

"Предположительно, она наступила около четырех лет назад", – заявили в СК.Сейчас следователи продолжают проверку. По результатам проверочных мероприятий СК примет процессуальное решение.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

22:21:56 02-02-2024

надо общаться с соседями

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Гость

10:48:10 03-02-2024

Гость (22:21:56 02-02-2024) надо общаться с соседями... Ни в коем случае.....меньше общения с этим социумом, меньше проблем.

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Гость

13:58:05 03-02-2024

Гость (10:48:10 03-02-2024) Ни в коем случае.....меньше общения с этим социумом, меньше ... Ну да, ну да... Раньше чихнёшь - и весь дом об этом знает. А сейчас здороваются соседи, кого либо своим примером выводишь на это, либо дети тех, кто всю жизнь это делал и научил их. Не все люди - твари.

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