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Четырехмесячная девочка умерла после пробы Манту

Следователи проводят проверку

23 декабря 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В больнице Кудымкара Пермского края умерла четырехмесячная девочка, пишет ura.ru.

11 декабря ей сделали пробу Манту, и уже к утру у нее выросла температура до 39 градусов. На следующий день ребенку дали направление в стационар, но не положили.

В итоге госпитализировали малышку только 13 декабря. Однако и в больнице ей лучше не стало: жаропонижающее не помогало, по телу пошли пятна, стали синеть губы, она начала задыхаться. Спустя три дня после пробы ребенок умер в больничной палате.

Мать погибшей винит в смерти дочери врачей. Женщина утверждает, что у ребенка не взяли анализы и не было лечения. Региональные Минздрав и СК проводят проверку.

Происшествия дети

Комментарии 6

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Светлана

12:59:40 23-12-2023

ПОСЛЕ манту не означает ВСЛЕДСТВИЕ манту . Одни вопросы. Не положили - ПОЧЕМУ? Нет мест? Мама не поехала? Грустный факт((( Соболезную.

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Марина

13:26:25 23-12-2023

Манту не делают в 4 месяца.С года начинают.

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Ирина

14:10:50 23-12-2023

Манту не делают в 4 месяца! БЦЖ в роддоме, пробы Манту с 7 месяцев!!!

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Гость

15:49:42 23-12-2023

Тоже удивилась манту в 4 мес. Да и как? там все равно, что песку наесться, вреда.

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Гость

11:36:41 25-12-2023

Гость (15:49:42 23-12-2023) Тоже удивилась манту в 4 мес. Да и как? там все равно, что п... у моего внука аллергия на эту пробу сильная, ему делают пробу другим препаратом.

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Гость

15:50:49 23-12-2023

В таком возрасте госпитализируют при малейших проблемах.

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