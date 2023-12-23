Четырехмесячная девочка умерла после пробы Манту
Следователи проводят проверку
23 декабря 2023, 09:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В больнице Кудымкара Пермского края умерла четырехмесячная девочка, пишет ura.ru.
11 декабря ей сделали пробу Манту, и уже к утру у нее выросла температура до 39 градусов. На следующий день ребенку дали направление в стационар, но не положили.
В итоге госпитализировали малышку только 13 декабря. Однако и в больнице ей лучше не стало: жаропонижающее не помогало, по телу пошли пятна, стали синеть губы, она начала задыхаться. Спустя три дня после пробы ребенок умер в больничной палате.
Мать погибшей винит в смерти дочери врачей. Женщина утверждает, что у ребенка не взяли анализы и не было лечения. Региональные Минздрав и СК проводят проверку.
12:59:40 23-12-2023
ПОСЛЕ манту не означает ВСЛЕДСТВИЕ манту . Одни вопросы. Не положили - ПОЧЕМУ? Нет мест? Мама не поехала? Грустный факт((( Соболезную.
13:26:25 23-12-2023
Манту не делают в 4 месяца.С года начинают.
14:10:50 23-12-2023
Манту не делают в 4 месяца! БЦЖ в роддоме, пробы Манту с 7 месяцев!!!
15:49:42 23-12-2023
Тоже удивилась манту в 4 мес. Да и как? там все равно, что песку наесться, вреда.
11:36:41 25-12-2023
Гость (15:49:42 23-12-2023) Тоже удивилась манту в 4 мес. Да и как? там все равно, что п... у моего внука аллергия на эту пробу сильная, ему делают пробу другим препаратом.
15:50:49 23-12-2023
В таком возрасте госпитализируют при малейших проблемах.