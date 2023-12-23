Четырехмесячная девочка умерла после пробы Манту

Следователи проводят проверку

23 декабря 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В больнице Кудымкара Пермского края умерла четырехмесячная девочка, пишет ura.ru.

11 декабря ей сделали пробу Манту, и уже к утру у нее выросла температура до 39 градусов. На следующий день ребенку дали направление в стационар, но не положили.

В итоге госпитализировали малышку только 13 декабря. Однако и в больнице ей лучше не стало: жаропонижающее не помогало, по телу пошли пятна, стали синеть губы, она начала задыхаться. Спустя три дня после пробы ребенок умер в больничной палате.

Мать погибшей винит в смерти дочери врачей. Женщина утверждает, что у ребенка не взяли анализы и не было лечения. Региональные Минздрав и СК проводят проверку.