Россиянин обвинил врача-педиатра в домогательствах до ребенка

По его словам, медик гладил дочь по коленям и приставал

22 декабря 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

53-летний житель Санкт-Петербурга обвинил врача-педиатра в домогательствах до своей дочери. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

По словам мужчины, пришедшего в полицию, медик во время приема гладил девочку по коленям и приставал.

Отмечается, что инцидент произошел в Выборгском районе.

Правоохранительные органы разбираются в деле. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.