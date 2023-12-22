Россиянин обвинил врача-педиатра в домогательствах до ребенка
По его словам, медик гладил дочь по коленям и приставал
22 декабря 2023, 22:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
53-летний житель Санкт-Петербурга обвинил врача-педиатра в домогательствах до своей дочери. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".
По словам мужчины, пришедшего в полицию, медик во время приема гладил девочку по коленям и приставал.
Отмечается, что инцидент произошел в Выборгском районе.
Правоохранительные органы разбираются в деле. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
07:04:32 23-12-2023
Ну что,скоро профессия врача тоже будет внесена в список опасных работ как и учитель из за таких дебилов
08:26:02 23-12-2023
Вот из-за таких яжеродителей ваших детей потом ни один врач не возьмется лечить и оперировать. И будете опять орать вот врачей нет никто дитятку не лечит ай яй яй. Ну так по меньше обвинять в педофилии надо, сами создаете ситуации а потом ноете. А дети часто врут, и горе отцу стоило бы знать, чем занимается врач педиатр. Может вы и в осмотре ребенка врачом начнете обвинять? Ой он смотрел на ребенка он какой то не такой, срочно в полицию и тд. Забавно что женщин не обвиняют понятно у баб нет штучки с шариками между ног.
10:40:56 23-12-2023
Тимур (08:26:02 23-12-2023) Вот из-за таких яжеродителей ваших детей потом ни один врач не возьмется лечить и оперировать... А это и нормально. Естественный отбор на новом витке развития. Спасти можно всех, но у некоторых проблема с головой, и их детей лечить опасно, поэтому они выбраковываются. Так же и с чайлдфри, и с ЛГБТ.
02:22:10 25-12-2023
Гость (10:40:56 23-12-2023) А это и нормально. Естественный отбор на новом витке развити... Просто людям промыли мозги, везде педофилы мерещатся. В ОТ тоже полно мужчин ездят, я вот к примеру если ко мне подсел ребенок, я просто пересяду на другое место, а то еще скажут мол лапал пока ехал, или как с тренером на диване, стимулировал половой член поступательными движениями или еще чего.