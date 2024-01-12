Чиновниц попросили не надевать дорогие шубы на встречи с жителями
Одежда должна показывать единство с народом или хотя бы близость к нему
12 января 2024, 14:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В правительстве Саратовской области с нового года неофициально ввели "антишубовый дресс-код", сообщает местное издание "Взгляд-инфо".
"Чиновникам рекомендовано отказаться от шуб и одежды из дорогой натуральной кожи на публичных мероприятиях, включая встречи с населением, где могут присутствовать СМИ", – отмечает издание со ссылкой на источники в аппарате губернатора.
Одежда чиновников должна демонстрировать скромность и простоту. Должны быть неказистые куртки и вязаные шапки, мех может служить лишь декором – это должно показывать единство с народом или хотя бы близость к простым людям.
14:05:53 12-01-2024
а жителям можно дорогие шубы одевать при встрече с чиновниками?
14:07:10 12-01-2024
а то народ не в курсе в каких они шубах ходят?? типа придет на встречу в фуфайке. мы такие. ахах смотри да он такой же ка ки мы - любим его))))))))))))))))
14:08:43 12-01-2024
На фото к теме девушка создана ИИ в искусственной шубе чебургена.
14:11:16 12-01-2024
Дайте подумать....Костюмы подходящие образу используются в театрах, цирках и на представлениях.
14:13:39 12-01-2024
Ватники наше всё. Представляю леди из администраций и гос учреждений в такой одёжке))
14:29:27 12-01-2024
ВВП (14:13:39 12-01-2024) Ватники наше всё. Представляю леди из администраций и гос уч... В арестанской робе - самое то.
14:43:11 12-01-2024
ВВП (14:13:39 12-01-2024) Ватники наше всё. Представляю леди из администраций и гос уч... Придет время, переоденут. Они делают все, чтобы это стало явью.
14:22:59 12-01-2024
А почему речь про мех и кожу? Сейчас можно в пуховик одеться по стоимости пары шуб.
14:26:14 12-01-2024
фантик можно поменять, но если конфетка - гуано, то это не поможет))
14:34:12 12-01-2024
Шубы это уже прошлый век.
14:36:01 12-01-2024
А Путину можно в пуховике на миллион, они на него равняются.....
14:46:35 12-01-2024
Ну не знаю. Сначала шубы не надевать, потом дорогое белье не носить, а там и до голой вечеринки рукой подать! Ох, не наш это метод...
14:13:43 13-01-2024
Гость (14:46:35 12-01-2024) Ну не знаю. Сначала шубы не надевать, потом дорогое белье не... )))))))))))))))))))))))))))) рассмешили)))
14:53:42 12-01-2024
А так же без маникюра, макияжа, .надутых губ и круговой подтяжки лица. В галошах.
15:26:43 12-01-2024
у одной Матвиенки этих шуб))) У меня столько трусов нет , сколько разных шуб у нее . как же они далеки от народа, поэтому и живем как слепой с глухонемым.
15:32:40 12-01-2024
Не, ну логично) Иллюзия процветания, иллюзия счастья, иллюзия выборов есть- а иллюзии единства нет) Непорядок. Надо создать!
16:00:37 12-01-2024
Вот интересные. А если у чиновницы из верхней одежды только шуба. Что ж ей теперь еще на пуховик тратиться?
16:36:45 12-01-2024
Гость (16:00:37 12-01-2024) Вот интересные. А если у чиновницы из верхней одежды только ... Администрации могут закупить реквизит, спецодежду для встреч с населением. Выдавать чиновникам, как артистам в театрах на время спектакля.
17:16:36 12-01-2024
И бриллианты
18:15:37 12-01-2024
Зубы тоже должны показывать единство с народом или хотя бы близость к нему.
20:33:25 12-01-2024
Гость (18:15:37 12-01-2024) Зубы тоже должны показывать единство с народом или хотя бы б... У упырей не зубы, у них клыки....
14:33:19 13-01-2024
в министерстве культуры Барнаула зарплата 30 000 рублей. Или там у них частный бизнес параллельно? Иначе, откуда шубы и прочие дорогие машины у подобных персонажей от государства?
19:50:51 13-01-2024
Вот у роды. Вместо того чтобы постоянно проводить проверки по дорогостоящим покупкам защищая коррупцию рекомендуют одеваться скромно не выделяясь. С зарплаты чиновника дорогую шубу не купишь.А советчиков надо немедленно выгонять из госслужбы.