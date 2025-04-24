Чиновник администрации Первомайского района Алтая попался на взятках
Его заключили под стражу
24 апреля 2025, 09:30, ИА Амител
Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации Первомайского района Алтайского края предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщили в региональном управлении Следкома.
Чиновник продолжительное время получал деньги от местного риелтора.
"Деньги предназначались за обеспечение незаконной выдачи отделом архитектуры и градостроительства администрации Первомайского района разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального образования в нарушение установленной законом процедуры", – рассказали в СК.
Чиновника и риелтора заключили под стражу. В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу.
Расследование продолжается.
09:36:46 24-04-2025
Слишком много чиновников все странные.
09:37:07 24-04-2025
Ну наконец то!Ура!
09:42:52 24-04-2025
а кто ето ????
11:15:13 24-04-2025
А что в Барнауле не так?
12:31:05 24-04-2025
Что то эта новость не удивила.
12:58:30 24-04-2025
Здесь ,прямо какой то заповедник жуликов,мошенников,взяточников,воров.Или это не только у нас?
15:43:19 24-04-2025
Акакий (12:58:30 24-04-2025) Здесь ,прямо какой то заповедник жуликов,мошенников,взяточни... К сожалению, такое по всей стране.
20:36:13 24-04-2025
Гость (15:43:19 24-04-2025) К сожалению, такое по всей стране. ... Наши что-то в палево кинулись.
Лохи необученные.
22:55:07 24-04-2025
Musik (20:36:13 24-04-2025) Наши что-то в палево кинулись. Лохи необученные. ... Так они же учатся у своих коллег. Только учатся плохому, а хорошему, видимо, со школы не научились.
21:52:43 14-05-2025
Musik (20:36:13 24-04-2025) Наши что-то в палево кинулись. Лохи необученные. ... Это дааа, статья по взяткам обоюдная, обычно взяткодатель сдает взяткополучателя а тут обоих приняли, странненько.
21:50:44 14-05-2025
Акакий (12:58:30 24-04-2025) Здесь ,прямо какой то заповедник жуликов,мошенников,взяточни... Край непуганых идиотов.