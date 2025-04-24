Чиновник администрации Первомайского района Алтая попался на взятках

Его заключили под стражу

24 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации Первомайского района Алтайского края предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщили в региональном управлении Следкома.

Чиновник продолжительное время получал деньги от местного риелтора.

"Деньги предназначались за обеспечение незаконной выдачи отделом архитектуры и градостроительства администрации Первомайского района разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального образования в нарушение установленной законом процедуры", – рассказали в СК.

Чиновника и риелтора заключили под стражу. В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу.

Расследование продолжается.