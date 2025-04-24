НОВОСТИПроисшествия

Чиновник администрации Первомайского района Алтая попался на взятках

Его заключили под стражу

24 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации Первомайского района Алтайского края предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщили в региональном управлении Следкома.

Чиновник продолжительное время получал деньги от местного риелтора.

"Деньги предназначались за обеспечение незаконной выдачи отделом архитектуры и градостроительства администрации Первомайского района разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального образования в нарушение установленной законом процедуры", – рассказали в СК.

Чиновника и риелтора заключили под стражу. В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу.

Расследование продолжается. 

Происшествия

Комментарии 11

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Гость

09:36:46 24-04-2025

Слишком много чиновников все странные.

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Ииииииигорь

09:37:07 24-04-2025

Ну наконец то!Ура!

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я

09:42:52 24-04-2025

а кто ето ????

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Гость

11:15:13 24-04-2025

А что в Барнауле не так?

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Гость

12:31:05 24-04-2025

Что то эта новость не удивила.

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Акакий

12:58:30 24-04-2025

Здесь ,прямо какой то заповедник жуликов,мошенников,взяточников,воров.Или это не только у нас?

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Гость

15:43:19 24-04-2025

Акакий (12:58:30 24-04-2025) Здесь ,прямо какой то заповедник жуликов,мошенников,взяточни... К сожалению, такое по всей стране.

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Musik

20:36:13 24-04-2025

Гость (15:43:19 24-04-2025) К сожалению, такое по всей стране. ... Наши что-то в палево кинулись.
Лохи необученные.

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Гость

22:55:07 24-04-2025

Musik (20:36:13 24-04-2025) Наши что-то в палево кинулись. Лохи необученные. ... Так они же учатся у своих коллег. Только учатся плохому, а хорошему, видимо, со школы не научились.

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гость

21:52:43 14-05-2025

Musik (20:36:13 24-04-2025) Наши что-то в палево кинулись. Лохи необученные. ... Это дааа, статья по взяткам обоюдная, обычно взяткодатель сдает взяткополучателя а тут обоих приняли, странненько.

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гость

21:50:44 14-05-2025

Акакий (12:58:30 24-04-2025) Здесь ,прямо какой то заповедник жуликов,мошенников,взяточни... Край непуганых идиотов.

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