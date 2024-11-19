Чиновник призвал россиянок рожать электриков, сварщиков и штукатуров
Подрядчики не справляются с капремонтом
19 ноября 2024, 17:00, ИА Амител
Гендиректор свердловского фонда капремонта Станислав Суханов рассказал на Четвертом канале об остром недостатке рабочей силы, пишет e1.ru.
Из-за нехватки квалифицированных работников подрядчики не справляются с поставленными задачами.
"Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. Нужна рабочая сила, которая будет выполнять виды работ, связанных с капремонтом", – заявил Суханов.
Он отметил, что прежде ситуацию спасали мигранты, но их поток стал меньше – теперь они не могут закрывать весь объем работ. В итоге недостаток специалистов сказывается и на качестве работы.
"Если варят через пень-колоду или вообще не варят, то люди это чувствуют. Подрядчики срывают сроки, за что их штрафуют и начисляют пени. Мы не хотим, чтобы все подрядчики разорились", – пояснил Суханов.
Он подчеркнул, что не может надеяться исключительно на уральских женщин, способных рожать работников. В новом году он рассчитывает на трудолюбивых мигрантов.
17:02:36 19-11-2024
Хе, так от чиновников ни сварщики, ни маляры не родятся чо-то... Одни пустоцветы
17:07:47 19-11-2024
И это вслух говорит целый генеральный директор...
У него сколько классов образования? Девять со справкой и теплотрасса в местном ЖЭКе?
17:14:46 19-11-2024
Интересно а сколько у него детей, внуков? Кем они трудятся? Чем кому-то что-то советовать начинали бы со своих детей.
17:16:08 19-11-2024
Все понятно.... человеки не нужны, нужна рабочая сила....
17:17:29 19-11-2024
Мигранты ему наварят, хапнет горя. Плати нашим хорошие ЗП - пойдут и будут работать.
17:20:26 19-11-2024
Анекдот с бородой
Приходит как-то раз к полковнику его сын и спрашивает:
- Папа, скажи, когда я вырасту, стану ли я сержантом?
- Да, конечно же станешь!
- Папа, а лейтенантом?
- И лейтенантом тоже станешь!
- А майором?
- И майором!
- А полковником?
- Да, и полковником станешь.
- А генералом?!
- Нет, у генерала свой сын есть...
Получается теперь чиновник будет рожать чиновников, россиянки электриков, сварщиков и штукатуров
17:25:46 19-11-2024
А что не попросил чтоб деньги рожали? Раз уж всякий бред просит. p/s А сварщиков рожать сразу со сварочным оборудованием? Хе-хе ... p/s Здесь цитата лаврова ...
17:26:53 19-11-2024
пусть этот чиновник первый пример покажет
17:28:48 19-11-2024
Балиииииин.
Просто слов нет.
Может мужики уже научатся рожать сами? Сами себе рожайте работяг по 9 штук и т.д.
17:48:10 19-11-2024
А сам чиновник кого "родил" ?
18:08:05 19-11-2024
Чиновник призвал россиянок рожать электриков, сварщиков и штукатуров ----- при помощи электричества, сварки и штукатурки...!
Гениально!
19:08:40 19-11-2024
а чинуш готов из своего кармана платить каждому по миллиону?
ведь мужики не умеют рожать.
20:13:09 19-11-2024
мож чиновников переучить на электриков, сварщиков и штукатуров пускай поднимают регион
07:22:47 20-11-2024
А чего не депутатом сразу, или министром.
10:20:30 20-11-2024
а что так возбудились-то? я смотрю в последнее время все сплошь высокоинтеллектуалами стали, руками работать уже никто не хочет? так-то рабочий класс это не менее престижно и денежно, если руки откуда надо растут. А что до "рожать", то те кто усиленно это делает, как правило эту категорию и производит на свет, ну не профессоров же )))
13:31:36 20-11-2024
пойду своей благоверной предъявлю, что б больше младенцев не рожала мне, а сразу штукатура мускулистого, электрика бородатого и еще плюсом депутата и банкира, а то ерундой занимается какой то
01:26:58 29-11-2024
Гость (10:20:30 20-11-2024) а что так возбудились-то? я смотрю в последнее время все спл... Выходит женщина после УЗИ, а муж ей тут... ну как, дорогая? кого мы ждем? Сварщика? Электрика? А та ему: Электрика дорогой. Я пассатижи там сама видела.