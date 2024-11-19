Чиновник призвал россиянок рожать электриков, сварщиков и штукатуров

Подрядчики не справляются с капремонтом

19 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

Работа сварщика / Фото: freepik.com

Гендиректор свердловского фонда капремонта Станислав Суханов рассказал на Четвертом канале об остром недостатке рабочей силы, пишет e1.ru.

Из-за нехватки квалифицированных работников подрядчики не справляются с поставленными задачами.

"Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. Нужна рабочая сила, которая будет выполнять виды работ, связанных с капремонтом", – заявил Суханов.

Он отметил, что прежде ситуацию спасали мигранты, но их поток стал меньше – теперь они не могут закрывать весь объем работ. В итоге недостаток специалистов сказывается и на качестве работы.

"Если варят через пень-колоду или вообще не варят, то люди это чувствуют. Подрядчики срывают сроки, за что их штрафуют и начисляют пени. Мы не хотим, чтобы все подрядчики разорились", – пояснил Суханов.

Он подчеркнул, что не может надеяться исключительно на уральских женщин, способных рожать работников. В новом году он рассчитывает на трудолюбивых мигрантов.