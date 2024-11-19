Процедура начисления взносов за капремонт изменится

19 ноября 2024, 15:24, ИА Амител

Кнопки в лифте / Фото: unsplash.com

Минстрой России разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт с 2025 года, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Жители многоквартирных домов, в которых есть лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем граждане, проживающие без них", – поделился депутат.

Взнос на капремонт в среднем составляет 12,6 рубля за 1 кв. м, что в два раза меньше экономически обоснованного. Для успешной реализации программы капремонта необходимо довести тариф до реальных показателей.

Парламентарий добавил, что решение довольно неоднозначное, потому что лифты – общее и очень дорогое имущество.