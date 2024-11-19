В Госдуме рассказали, кто будет больше платить за капремонт в 2025 году
Процедура начисления взносов за капремонт изменится
19 ноября 2024, 15:24, ИА Амител
Минстрой России разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт с 2025 года, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Жители многоквартирных домов, в которых есть лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем граждане, проживающие без них", – поделился депутат.
Взнос на капремонт в среднем составляет 12,6 рубля за 1 кв. м, что в два раза меньше экономически обоснованного. Для успешной реализации программы капремонта необходимо довести тариф до реальных показателей.
Парламентарий добавил, что решение довольно неоднозначное, потому что лифты – общее и очень дорогое имущество.
"Нам нужно сделать процедуру капремонта, выбора и проведения работ более понятной и прозрачной, чтобы собственник квартиры видел, на что идут собранные деньги", – заключил Якубовский.
15:32:07 19-11-2024
По логике Якубовского, жители двухэтажных многоквартирников должны платить меньше. Но нифига.
😆
16:12:54 19-11-2024
сделать процедуру капремонта понятной ,чтобы собственник квартиры видел.. Что видел ? , как ремонтируют одни только крыши? Лепят вентилируемые из тонкого металла?
20:04:01 19-11-2024
Граждане всегда оплачивали и продолжают оплачивать будущий капремонт частью взимаемых с них налогов, которую государство вдруг своевольно перестало тратить по назначению и в то же время не возвращает из месяца в месяц налогоплательщикам, что обязано было сделать сразу после освобождения себя от финансирования КР под предлогом "смены владельца домов".
Народ, сбитый с толку фактом приватизации квартир (не всех, кстати сказать!), не заметил вышеуказанного нюанса ("пропажа" сотен рублей ежемесячного налога с каждого!) и оказался под повторным бременем оплаты КР (уже в форме дополнительных взносов!). И что же? - сверх прежней добычи, обираловку планируют усугубить!?